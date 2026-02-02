البث المباشر لـ برنامج الوكيل

-
أخبار متعلقة
-
المالية النيابية تناقش مشروع قانون التصديق على اتفاقية قرض بين الأردن وإيطاليا
-
تطبيق بروتوكول القسطرة القلبية الطارئة في مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد
-
ندوة فكرية تناقش التحولات الإقليمية والدولية
-
هيثم الوكيل… إعلامي شاب دخل القلوب قبل الشاشات
-
انهاء خدمات موظفين في وزارة التربية والتعليم - أسماء
-
بأيدٍ صغيرة… عليا ومسك أبو رمان توجهان رسالة كبيرة للحفاظ على البيئة
-
الموافقة على الحلول المتعلقة بالأراضي المقام عليها مخيمات والعائدة ملكيتها لمواطنين
-
الديوان الملكي يعزي عشائر الربطة والدبوبي والحوراني والجعافرة