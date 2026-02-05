الخميس 2026-02-05 08:48 ص

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الإعلامي محمد الوكيل
الإعلامي محمد الوكيل
 
الخميس، 05-02-2026 07:03 ص
الوكيل الإخباري-   للاستماع ومشاهدة البث المباشر لـ"برنامج الوكيل" الذي يقدمه الإعلامي محمد الوكيل على "راديو هلا" صباح اليوم من الساعة الـ7-10 صباحا. أنقر هنا اضافة اعلان
 
 


gnews

أحدث الأخبار

النفط

أسواق ومال انخفاض أسعار النفط عالميا

تعبيرية

أخبار محلية الأردن .. مدارس جديدة ونقل مدرسي مستدام ضمن رؤية تعليمية متكاملة

إصابات متوسطة بحادثي تدهور وتصادم وضبط مركبة تسير بسرعة جنونية

أخبار محلية إصابات متوسطة بحادثي تدهور وتصادم وضبط مركبة تسير بسرعة جنونية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يرفض الانحياز لفانس أو روبيو في جدل مرشح الجمهوريين لانتخابات الرئاسة المقبلة

علما تايوان والولايات المتحدة

عربي ودولي الرئيس التايواني يقول إن علاقة بلاده مع واشنطن "متينة" وسط تحذير صيني من بيعه أسلحة

فصل الكهرباء من الـ 9:30 صباحا الى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

أخبار محلية فصل الكهرباء من الـ 10 صباحا الى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

غوتيريش: انتهاء معاهدة الحد من الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا "لحظة عصيبة"

عربي ودولي غوتيريش: انتهاء معاهدة الحد من الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا "لحظة عصيبة"

أرشيفية

الطقس تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس



 






الأكثر مشاهدة