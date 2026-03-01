الأحد 2026-03-01
ثلاث إصابات متوسطة بحادث تصادم على الطريق الصحراوي
حادث سير على طلوع سلحوب يسبب أزمة مرورية خانقة
دوي صفارات الإنذار يتجدد في المملكة مع استمرار التصعيد بين إيران وإسرائيل
العثور على جثة شاب في إربد
مقتل مواطن على يد مجموعة اشخاص من جنسية عربية بعمان
توضيح حول اسعار المحروقات في الاردن الشهر القادم
وصول سفينة " أم الإمارات" للعريش حاملة معها أكثر من 7 آلاف طن من المساعدات لغزة
سلطات الاحتلال تغلق المسجد الأقصى وتخرج المصلين منه
استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في غزة
صَفقة فرنسية تَتصدر أولويات يوفنتوس في الميركاتو
نجم تشيلسي على رادار ميلان لتعزيز القوة الهجومية
باركولا يَمنح باريس سان جيرمان انتصاراً صعباً على لوهافر
الأردنية للطيران: الرحلات مستمرة وفق جدولها المعتاد
عرض خاص ومميز مع الأردنية للطيران
انطلاق حملة الطلب المسبق على هواتف سلسلة Galaxy S26 الذكية الجديدة بمزايا تفضيلية وهدايا قيمة للمشترين الأوائل في الأردن
