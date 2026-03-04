الأربعاء 2026-03-04 08:51 ص

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الوكيل الإخباري-   للاستماع ومشاهدة البث المباشر لـ"برنامج الوكيل" الذي يقدمه الإعلامي محمد الوكيل على "راديو هلا" صباح اليوم من الساعة الـ8-10 صباحا.
 
 


الإعلامي محمد الوكيل

