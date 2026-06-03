الأربعاء 2026-06-03 08:33 ص

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الإعلامي محمد الوكيل
الإعلامي محمد الوكيل
 
الأربعاء، 03-06-2026 06:57 ص
الوكيل الإخباري-   للاستماع ومشاهدة البث المباشر لـ"برنامج الوكيل" الذي يقدمه الإعلامي محمد الوكيل على "راديو هلا" صباح اليوم من الساعة الـ7-10 صباحا. أنقر هنا اضافة اعلان
 
 


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