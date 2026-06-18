الخميس 2026-06-18 08:22 ص

البث المباشر لـ "برنامج الوكيل"

البث المباشر لـ "برنامج الوكيل"
البث المباشر لـ "برنامج الوكيل"
 
الخميس، 18-06-2026 07:03 ص
الوكيل الإخباري-  للاستماع ومشاهدة البث المباشر لـ"برنامج الوكيل" الذي يقدمه الإعلامي محمد الوكيل على "راديو هلا" صباح اليوم من الساعة الـ7-10 صباحا.اضافة اعلان


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أسواق ومال الدولار يتمسك بأعلى مستوى له في شهرين



 
 






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