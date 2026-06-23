الثلاثاء 2026-06-23 10:24 ص

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الإعلامي محمد الوكيل
الإعلامي محمد الوكيل
 
الثلاثاء، 23-06-2026 08:57 ص
الوكيل الإخباري-   للاستماع ومشاهدة البث المباشر لـ"برنامج الوكيل" الذي يقدمه الإعلامي محمد الوكيل على "راديو هلا" صباح اليوم من الساعة الـ9-11 صباحا. أنقر هنا اضافة اعلان
 
 


gnews

أحدث الأخبار

كالاس: الأردن أقرب شركاء أوروبا وأكثرهم موثوقية في الشرق الأوسط

أخبار محلية كالاس: الأردن أقرب شركاء أوروبا وأكثرهم موثوقية في الشرق الأوسط

الذهب

اقتصاد محلي انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب

عربي ودولي ترامب يتهم حلفاء أوروبيين بالتخلي عن واشنطن ويلوّح بتقليص الدعم الأمني

وزير الصحة: 200 مليون دينار للأدوية سنويا وتعزيز المخزون بنسبة تصل إلى 20%

أخبار محلية البريد الأردني ومستشفى الأميرة بسمة يبحثان تفعيل خدمة توصيل الأدوية للمرضى

لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم محمود مرضي

كأس العالم مرضي: كنا قادرين على الفوز في مباراة واحدة على الأقل

قوات الاحتلال الإسرائيلي

عربي ودولي قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في تلة أبو قبيس بريف القنيطرة الجنوبي

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يستدعي قادة البنتاغون وشركات الدفاع لتسريع إنتاج الصواريخ

تعرف على أسعار الخضار والفواكه في الأردن اليوم

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الخضار والفواكه في الأردن اليوم



 
 






الأكثر مشاهدة

 