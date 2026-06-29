الإثنين 2026-06-29 07:48 ص

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الإعلامي محمد الوكيل
الإعلامي محمد الوكيل
 
الإثنين، 29-06-2026 06:59 ص
الوكيل الإخباري-   للاستماع ومشاهدة البث المباشر لـ"برنامج الوكيل" الذي يقدمه الإعلامي محمد الوكيل على "راديو هلا" صباح اليوم من الساعة الـ7-10 صباحا. أنقر هنا اضافة اعلان
 
 


gnews

أحدث الأخبار

فنزويلا

عربي ودولي ارتفاع ضحايا زلزال فنزويلا إلى نحو 1500.. وعمليات الإنقاذ مستمرة

المدرب المغربي محمد وهبي

كأس العالم مدرب المغرب: واثقون ومتحمسون وعازمون على الفوز على هولندا

الذهب

أسواق ومال انخفاض أسعار الذهب عالميا الإثنين

ارشيفية

عربي ودولي حزب الله: نحتفظ بحق الرد على الهجمات الإسرائيلية

براميل نفط معدة للتصدير.

أسواق ومال ارتفاع أسعار النفط عالميا

البقاء لله

الوفيات وفيات الإثنين 29-6-2026

العاصمة عمان

الطقس تفاصيل حالة الطقس في الأردن الاثنين

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل



 
 






الأكثر مشاهدة

 