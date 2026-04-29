"البحر الميت" يكتسح نسب إشغال الفنادق مع عطلة العمال

البحر الميت
البحر الميت
 
الأربعاء، 29-04-2026 04:54 م

الوكيل الإخباري-   أصدرت جمعية الفنادق الأردنية بياناتها المتعلقة بأداء القطاع الفندقي خلال عطلة عيد العمال، التي تزامنت مع نهاية الأسبوع (الخميس - السبت)، وأشارت البيانات إلى اكتساح فنادق البحر الميت لنسب الإشغال مقارنة بالعاصمة عمّان ومدينة البترا.

وأظهرت المؤشرات تفاوتًا في نسب الإشغال بين الوجهات السياحية في المملكة، في ظل استمرار تأثر الحركة السياحية بالظروف الإقليمية وانعكاساتها على حركة السفر والطيران، ولا سيما السياحة الوافدة.

وأشارت البيانات إلى أن الحصة الأكبر من الطلب الفندقي خلال هذه الفترة تركزت في منطقة البحر الميت، التي سجلت أعلى نسب إشغال مقارنة بباقي الوجهات، مستفيدة من الطلب المحلي المرتفع خلال العطلة، في حين شهدت بعض الوجهات الأخرى مستويات إشغال متوسطة إلى منخفضة، خصوصًا في المناطق الأكثر اعتمادًا على السياحة الدولية، وعلى رأسها البترا.


وبحسب البيانات الصادرة عن القطاع الفندقي، جاءت نسب الإشغال خلال عطلة عيد العمال على النحو التالي سجلت العاصمة عمّان نسب إشغال بلغت 26% لفنادق الخمس نجوم، و20% لفنادق الأربع نجوم، و21% لفئة الثلاث نجوم، بمتوسط بلغ 22%.

 

فيما بلغت النسب في منطقة البحر الميت 89% لفنادق الخمس نجوم، و78% لفنادق الأربع نجوم، بمتوسط 84%، في حين سجلت البترا نسبة بلغت 36% لفنادق الخمس نجوم، و10% لفنادق الأربع نجوم، و8% لفئة الثلاث نجوم، بمتوسط 18%.

 

 
 


البحر الميت

أخبار محلية "البحر الميت" يكتسح نسب إشغال الفنادق مع عطلة العمال

