"البحر الميت" يكتسح نسب إشغال الفنادق مع عطلة العمال

الوكيل الإخباري- أصدرت جمعية الفنادق الأردنية بياناتها المتعلقة بأداء القطاع الفندقي خلال عطلة عيد العمال، التي تزامنت مع نهاية الأسبوع (الخميس - السبت)، وأشارت البيانات إلى اكتساح فنادق البحر الميت لنسب الإشغال مقارنة بالعاصمة عمّان ومدينة البترا.

وأظهرت المؤشرات تفاوتًا في نسب الإشغال بين الوجهات السياحية في المملكة، في ظل استمرار تأثر الحركة السياحية بالظروف الإقليمية وانعكاساتها على حركة السفر والطيران، ولا سيما السياحة الوافدة.

وأشارت البيانات إلى أن الحصة الأكبر من الطلب الفندقي خلال هذه الفترة تركزت في منطقة البحر الميت، التي سجلت أعلى نسب إشغال مقارنة بباقي الوجهات، مستفيدة من الطلب المحلي المرتفع خلال العطلة، في حين شهدت بعض الوجهات الأخرى مستويات إشغال متوسطة إلى منخفضة، خصوصًا في المناطق الأكثر اعتمادًا على السياحة الدولية، وعلى رأسها البترا.



وبحسب البيانات الصادرة عن القطاع الفندقي، جاءت نسب الإشغال خلال عطلة عيد العمال على النحو التالي سجلت العاصمة عمّان نسب إشغال بلغت 26% لفنادق الخمس نجوم، و20% لفنادق الأربع نجوم، و21% لفئة الثلاث نجوم، بمتوسط بلغ 22%.