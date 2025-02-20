"البحوث الزراعية" يطلق خدمة "إسأل خبير" الالكترونية

وبين مدير عام المركز الدكتور خالد أبوحمور أن الخدمة جاءت للتسهيل على المهتمين بالشأن الزراعي في الحصول على أحدث المعلومات من خبراء مختصين، لتمكينهم من تبني أفضل الممارسات الزراعية لمواجهة التحديات بطرق علمية من خلال الرد على الاستفسارات.
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