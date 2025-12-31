الأربعاء 2025-12-31 09:08 م

البحوث الزراعية يطلق شعار التميّز البحثي

الوكيل الإخباري- أطلق المركز الوطني للبحوث الزراعية شعار "التميّز العلمي البحثي الزراعي لعام 2026"، في إطار جهود المركز الرامية إلى تعزيز منظومة البحث العلمي الزراعي التطبيقي، وبما يلبي احتياجات المزارع الأردني ويسهم في تطوير القطاع الزراعي الوطني ورفع تنافسيته.اضافة اعلان


وأكد الرواشدة خلال لقائه الباحثين ومديري المديريات في المركز اليوم الأربعاء أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على توجيه الأبحاث نحو الأولويات الوطنية، وربط مخرجات البحث العلمي بالتنمية المستدامة، وتعزيز الشراكة مع المزارعين والقطاعين العام والخاص، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي والتوجيهات الملكية السامية.
 
 


