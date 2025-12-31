البحوث الزراعية يطلق شعار التميّز البحثي

وأكد الرواشدة خلال لقائه الباحثين ومديري المديريات في المركز اليوم الأربعاء أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على توجيه الأبحاث نحو الأولويات الوطنية، وربط مخرجات البحث العلمي بالتنمية المستدامة، وتعزيز الشراكة مع المزارعين والقطاعين العام والخاص، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي والتوجيهات الملكية السامية.
-
