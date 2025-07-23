الأربعاء 2025-07-23 09:19 م
 

البدء بأعمال تأهيل "مكب نفايات الرويشد"

البدء بأعمال تأهيل "مكب نفايات الرويشد"
البدء بأعمال تأهيل "مكب نفايات الرويشد"
 
الأربعاء، 23-07-2025 08:12 م
الوكيل الإخباري- باشرت كوادر بلدية الرويشد أعمال تأهيل مكب النفايات الرئيسي في لواء الرويشد، وذلك ضمن خطة تهدف إلى تحسين واقع إدارة النفايات وتعزيز معايير السلامة البيئية والصحة العامة.اضافة اعلان


وقال متصرف لواء الرويشد رئيس لجنة بلدية الرويشد بدر الفواز، إن المشروع يأتي استجابة للتحديات البيئية المتزايدة، وسعياً إلى تطوير البنية التحتية للقطاع البيئي في اللواء، إضافة إلى توفير آلية واضحة للتخلص من النفايات حتى لا تشكل واقعاً بيئياً خطراً في المستقبل.

وثمن الفواز جهود الكوادر الفنية المشاركة في التنفيذ، مؤكداً حرص البلدية على استدامة المشروع ومراقبته باستمرار بما يحقق بيئة وصحة آمنة لأهالي اللواء.
 
 
gnews

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