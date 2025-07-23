البدء بأعمال تأهيل "مكب نفايات الرويشد"

وقال متصرف لواء الرويشد رئيس لجنة بلدية الرويشد بدر الفواز، إن المشروع يأتي استجابة للتحديات البيئية المتزايدة، وسعياً إلى تطوير البنية التحتية للقطاع البيئي في اللواء، إضافة إلى توفير آلية واضحة للتخلص من النفايات حتى لا تشكل واقعاً بيئياً خطراً في المستقبل.
وثمن الفواز جهود الكوادر الفنية المشاركة في التنفيذ، مؤكداً حرص البلدية على استدامة المشروع ومراقبته باستمرار بما يحقق بيئة وصحة آمنة لأهالي اللواء.
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