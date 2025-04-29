البدء باستقبال طلبات الاستفادة من بطاقة حيّاك - تعرف على تفاصيلها

ووقّع مذكرة التفاهم عن مؤسسة الضمان مديرها العام بالوكالة الدكتور جادالله الخلايلة، وعن المؤسسة الاستهلاكية العسكرية مديرها العام العميد محمد الحديد.
وأبدى الدكتور الخلايلة بداية اللقاء اعتزازه بالمؤسسة العسكرية بكافة مكوناتها والجيش العربي، التي تُعد شريكاً حيوياً مع مؤسسة الضمان، مؤكداً على أن استمرار العمل بمذكرة التفاهم يسهم في توفير مزيد من الخدمات التي تقدمها المؤسسة للمؤمن عليهم ومتقاعديها.
وبيّن الخلايلة أن مؤسسة الضمان كان لها تجربة مثالية مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية سابقاً، لا سيّما خلال البرامج التي نفذتها أثناء جائحة كورونا، وتجلّت هذه التجربة بتفعيل بطاقة (حيّاك)، مؤكداً على أن الأجهزة العسكرية لها مكانة كبيرة في قلب كل أردني، افتخاراً بالدور الوطني الكبير الذي يقوم به العسكريون في الدفاع عن الوطن واستقراره ورفعته، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم تؤطر كافة أوجه التعاون وترتّب النشاطات والآليات مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية.
وبموجب مذكرة التفاهم، ستقوم المؤسسة الاستهلاكية العسكرية بمنح المؤمن عليهم والمتقاعدين من غير المستفيدين من بطاقة (رفاق السلاح) خصومات على مشترياتهم الشهرية من أسواقها في مختلف محافظات المملكة بنسبة (5%).
كما جاء في مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين إمكانية شحن البطاقة الشرائية واستخدام خاصية المحفظة المالية من خلالها، وذلك حسب تعليمات البنك المركزي الصادرة بهذا الخصوص.
وأوضحت المؤسسة أنها بدأت باستقبال طلبات الراغبين بإصدار البطاقة الشرائية (حيّاك) الجديدة، وذلك من خلال الدخول إلى الخدمات الإلكترونية في موقعها www.ssc.gov.jo والضغط على خيار إصدار بطاقة خصم وتعبئة الطلب وإرساله، مؤكدة أن إصدار البطاقة للمرة الأولى يتم بشكل مجاني، أما في حال تلفها أو إصدار بطاقة جديدة فيتم استيفاء عمولة عن ذلك، كما بإمكان الأسرة الواحدة الحصول على بطاقتين بحد أعلى.
وبيّنت المؤسسة أن بإمكان المؤمن عليهم أو المتقاعدين استلام البطاقات بعد إصدارها عن طريق مزوّد الخدمة المعتمد لهذه الغاية، في فروع المؤسسة الاستهلاكية الموضحة برابط إلكتروني عند استلام الرسالة النصية المرسلة لهم، منوّهة إلى أن بإمكان المؤمن عليه أو المتقاعد إيقاف البطاقة بناءً على طلبه.
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