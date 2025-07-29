الثلاثاء 2025-07-29 01:53 م
 

البدء بالمرحلة الثانية من صرف المستحقات والرديات لطلبة المنح والقروض 2024 - 2025

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
 
الثلاثاء، 29-07-2025 01:17 م
الوكيل الإخباري-   تُعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها ستقوم بصرف المستحقات والرديات المالية للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح كاملة، أو جزئية، أو قروض من صندوق دعم الطالب للعام الجامعي 2024-2025، وذلك وفقاً لما يلي:اضافة اعلان


1- المستحقات المالية للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح جزئية، أو قروض لمرحلة البكالوريوس بواقع (45) ساعة معتمدة، وكانوا قد سددوا رسوم الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024-2025 نقداً في كل من: الجامعة الأردنية/فرع العقبة، جامعة اليرموك، جامعة مؤتة، جامعة آل البيت، جامعة البلقاء التطبيقية في كليات (المركز، عمّان، إربد، عجلون، معان، الأميرة عالية، الكرك، الهندسة التكنولوجية، العقبة، الزرقاء، الأميرة رحمة)، جامعة الطفيلة التقنية.

2- المستحقات المالية للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على قروض لمرحلة البكالوريوس بواقع (45) ساعة معتمدة، وكانوا قد سددوا رسوم الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024-2025 نقداً في الجامعة الألمانية الأردنية.

3- المستحقات المالية للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح جزئية لمرحلة الدبلوم المتوسط بواقع (45) ساعة معتمدة، وكانوا قد سددوا رسوم الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024-2025 نقداً في كل من: جامعة البلقاء التطبيقية كليات (المركز، عمّان، إربد، عجلون، معان، الأميرة عالية، الكرك، الهندسة التكنولوجية، العقبة، الزرقاء، الأميرة رحمة)، جامعة الطفيلة التقنية.

حيث يمكن للطلبة استلام مستحقاتهم المالية باستخدام البطاقة الجامعية أو من خلال بطاقة الأحوال المدنية من فروع بنك القاهرة عمّان، وذلك اعتباراً من يوم الأحد القادم الموافق 3-8-2025، كما ستقوم الوزارة تباعاً بالإعلان عن صرف باقي مستحقات الطلبة عند الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بها.
 
 
gnews

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