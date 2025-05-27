البدء بتنفيذ 3 مشاريع صيانة طرق حيوية في محافظة الزرقاء

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الوكيل الإخباري- باشرت وزارة الأشغال العامة والإسكان، من خلال مديرية أشغال الزرقاء، تنفيذ ثلاثة مشاريع طرق جديدة في المحافظة، ضمن خططها لتحسين البنية التحتية ورفع مستوى السلامة المرورية، استجابةً لمطالب المواطنين. اضافة اعلان





مشروع أوتوستراد الزرقاء–المفرق (6 كم)



بدأت الوزارة أعمال صيانة جزء من الطريق الرئيسي الرابط بين الزرقاء والمفرق، بدءًا من جسر الكلية العسكرية وجامعة الزرقاء، على امتداد 6 كيلومترات. وتشمل الأعمال إزالة الطبقة الإسفلتية القديمة، وتنفيذ ترقيعات، ثم إعادة تعبيد الطريق بخلطة أسفلتية بسمك 5 سم، بالإضافة إلى تركيب عاكسات ودهان ساخن لتعزيز السلامة المرورية.



وبكلفة تُقدَّر بنصف مليون دينار من مخصصات مجلس محافظة الزرقاء (اللامركزية)، من المتوقع الانتهاء من المشروع خلال 20 يومًا.



صيانة طريق الهاشمية–خو (1.3 كم)



كما بدأت الوزارة أعمال صيانة طريق الهاشمية–خو، على امتداد 1.3 كم بالقرب من مدينة الأمير محمد للشباب باتجاه إشارة التدريب المهني. وتشمل الأعمال كشط الإسفلت القديم وإعادة رصفه بسمك 5 سم، مع تركيب علامات مرورية ودهان ساخن.



وتبلغ تكلفة المشروع 100 ألف دينار، ومن المقرّر الانتهاء منه خلال الأيام القليلة المقبلة.



ترميم طريق بيرين–العالوك (3.5 كم)



وقبل ثلاثة أيام، بدأت الوزارة صيانة الطريق الثانوي بيرين–العالوك، بتكلفة 200 ألف دينار. ويشمل المشروع إعادة رصف الطريق بطول 3.5 كم، مع تركيب لوازم السلامة المرورية، ومن المتوقع الانتهاء منه مع نهاية الأسبوع المقبل.



تهدف هذه المشاريع إلى تحسين جودة الطرق وتسهيل حركة المرور، مع التركيز على تعزيز عناصر السلامة لتقليل الحوادث. وجاءت هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة المستمرة لتطوير شبكة الطرق في المحافظات، بالتعاون مع مجالس المحافظات.



يُذكر أن محافظة الزرقاء تشهد حركة مرورية كثيفة بسبب موقعها الاستراتيجي، مما يستدعي صيانة دورية للطرق لضمان سلامة المستخدمين.