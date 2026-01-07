البدور: بروتوكول لعلاج ونقل مرضى الجلطة الدماغية في مستشفيات وزارة الصحة

وأكدت توجيهات الوزير على الالتزام بالبروتوكولات العلاجية المعتمدة والمتعارف عليها طبياً ، وفق أسس واضحة تضمن سلامة المرضى واستمرارية الرعاية الطبية . حيث يتم التعامل مع حالات السكتة( الجلطة ) الدماغية في المستشفيات المغطّاة بأطباء اختصاص الأعصاب (سواء من كوادر الوزارة أو المتعاقدين معها) وفق هذه البروتوكولات المعتمدة.
أما المستشفيات التي لا يتوفر فيها أطباء اختصاص أعصاب مناوبون، فسيتم تغطيتها من قبل أطباء اختصاص الأعصاب المناوبين في المستشفيات الأقرب ، وذلك حسب الجداول المعتمدة ، على أن تُقدّم الرعاية العلاجية وفق البروتوكولات نفسها.
وفي الحالات التي تستدعي تحويل المريض إلى المستشفيات الأخرى سيتم ذلك بالتنسيق المباشر مع طبيب اختصاص الأعصاب المناوب، بما يضمن سلامة المريض واستمرارية الرعاية الطبية المثلى.
ويأتي هذا البروتوكول ضمن خطة وضعتها وزارة الصحة منذ شهرين، تهدف إلى إعداد تصورات واضحة ووضع بروتوكولات علاجية موحدة للجلطات الدماغية والقلبية، إضافة إلى توحيد بروتوكولات علاج مرضى السرطان في كافة القطاعات الطبية.
-
أخبار متعلقة
-
حريق يأتي على محل قطع سيارات بعمان - فيديو
-
صندوق التنمية والتشغيل باربد يمول مشاريع بـ 3 ملايين دينار
-
الدوريات الخارجية: ضبط مركبتين تسيران بسرعة تجاوزت 195 كم
-
الحكومة تبدأ بصرف معونات لتعويض المتضررين جراء الأحوال الجوية اليوم
-
رئيس الوزراء يصدر بلاغًا لتنفيذ قانون الموازنة العامة لعام 2026
-
طلبة "التوجيهي" يواصلون اليوم أداء امتحاناتهم بمبحث علوم الحاسوب
-
الأمن العام: ضبط المشتبه به بإطلاق النار في معان والسلاح المستخدم
-
مؤسسة الإسكان تبحث مع "جايكا" التعاون بالتنمية الحضرية المستدامة