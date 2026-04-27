البدور: "بعد نجاحها في البشير": دوام مسائي لـ 5 مراكز صحية ابتداءً من 2 أيار في الزرقاء

الوكيل الإخباري- بعد أن أثبتت المرحلة الأولى نجاحها في تخفيف الضغط عن أقسام الطوارئ في مستشفى البشير، أعلنت وزارة الصحة إطلاق المرحلة الثانية من خطتها التطويرية، وهذه المرة في محافظة الزرقاء، في خطوة تعكس توجهًا عمليًا لتعميم التجربة على مستوى المملكة.





وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور أكد أن النتائج الإيجابية التي تحققت في عمّان، من حيث الأعداد التي راجعت المراكز الصحية في الفترة المسائية، ومن حيث تقليل الازدحام وتسريع تقديم الخدمة، شكّلت دافعًا مباشرًا للتوسع، مشيرًا إلى أن المرحلة الجديدة ستبدأ اعتبارًا من الثاني من أيار المقبل عبر تفعيل الدوام المسائي في 5 مراكز صحية شاملة محيطة بكل من مستشفى الزرقاء الحكومي ومستشفى الأمير فيصل الحكومي في الرصيفة.



وتشمل المراكز: مركز صحي الزرقاء الشامل، مركز صحي إسكان الهاشمية الشامل، مركز صحي وادي الحجر الشامل، مركز صحي المشيرفة الشامل، ومركز صحي حي الرشيد الشامل، حيث ستبدأ باستقبال المرضى لفترة مسائية من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الساعة العاشرة مساءً.



وأوضح البدور أن البيانات أظهرت أن أقسام الطوارئ في مستشفى الزرقاء الحكومي ومستشفى الأمير فيصل الحكومي تستقبل نحو 2200 مراجع يوميًا، تتركز نسبتهم الأعلى خلال الفترة المسائية بما يقارب 70%، مشيرًا إلى أن غالبية هذه الحالات تُصنّف ضمن الحالات البسيطة التي يمكن التعامل معها في المراكز الصحية.



وأضاف أن هذه المؤشرات شكّلت أساسًا لتوجيه الخدمة الصحية إلى أقرب نقطة للمواطن، وبما يتناسب مع احتياجاته وتوقيت مراجعته.



ولفت إلى أن المرحلة الأولى في عمّان استهدفت مناطق محيطة بمستشفى البشير يقطنها نحو مليوني نسمة، فيما ستغطي المرحلة الحالية محافظة الزرقاء التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.8 مليون نسمة.



وأكد البدور أنّ الخدمة في هذه المراكز ستكون متكاملة؛ حيث سيتم تقديم خدمات اختصاص طب الأسرة والطوارئ، والأشعة والمختبر، وصولًا إلى صرف العلاجات اليومية والشهرية، ما يعني تقليل الحاجة للذهاب إلى المستشفى، واختصار الوقت والجهد على المرضى.



وشدد على أن الهدف ليس فقط تخفيف الضغط، بل "إعادة تنظيم رحلة المريض"، بحيث يحصل كل مراجع على الخدمة المناسبة في المكان المناسب، وهو ما ينعكس مباشرة على جودة الرعاية وسرعة الاستجابة للحالات الحرجة.



كما وجّه البدور بتعزيز توفير الأدوية في المراكز الخمسة وتوسيع صلاحيات الأطباء في وصف العلاجات، خصوصًا للأمراض المزمنة، لضمان استمرارية الخدمة بكفاءة.



ودعا الوزير سكان الزرقاء إلى استثمار هذه الفرصة، والتوجه إلى المراكز الصحية مساءً للحالات البسيطة أو للحصول على أدويتهم، بدلًا من الانتظار الطويل في أقسام الطوارئ أو الفترات الصباحية في نفس المراكز.



وعن تطبيق التجربة في باقي محافظات المملكة، قال الوزير: الرسالة واضحة: ما نجح في عمّان، يبدأ اليوم في الزرقاء… وخطة التوسع مستمرة.





