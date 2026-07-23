البدور: عيادات مسائية جديدة في مستشفى الأميرة بسمة لتسريع مواعيد مراجعة المرضى

12:14 م

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، خلال زيارة ميدانية أجراها اليوم الخميس إلى عيادات مستشفى الأميرة بسمة الحكومي في محافظة إربد، استحداث عيادات اختصاص مسائية في عدة تخصصات تشهد ازدحامًا في المواعيد، وذلك بعد نجاح تطبيق التجربة في مستشفى الزرقاء الحكومي، بهدف تقليص مدة انتظار المرضى المحولين من المراكز الصحية. اضافة اعلان





وأكد الدكتور البدور أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الرامية إلى تكثيف العمل الميداني ومتابعة واقع الخدمات الحكومية والارتقاء بها، ولا سيما خدمات الرعاية الصحية، مشددًا على أن وزارة الصحة مستمرة في تنفيذ خططها لتطوير الخدمات الصحية في مختلف المحافظات، بما يضمن حصول المرضى على الرعاية الصحية بالسرعة والجودة التي يستحقونها.



وأوضح الوزير أن وزارة الصحة ستبدأ اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق 26/7/2026، بتطبيق آلية جديدة لاستقبال المرضى الجدد المحولين من المراكز الصحية إلى العيادات الخارجية في مستشفى الأميرة بسمة، بما يسهم في تسريع تشخيص الحالات المرضية والبدء بعلاجها في الوقت المناسب، وتحسين تجربة متلقي الخدمة.



وأشار الدكتور البدور إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع الميداني على واقع العمل في العيادات الخارجية ومدد انتظار المرضى، وما لمسه من حاجة إلى رفع الطاقة الاستيعابية للعيادات، حيث وجّه إدارة المستشفى باستحداث عيادات اختصاص مسائية في عدد من التخصصات، استنادًا إلى النتائج الإيجابية التي حققتها التجربة في مستشفى الزرقاء الحكومي، والتي أسهمت في تحسين انسيابية العمل وتقليص قوائم الانتظار.



وأضاف: بعد دراسة العيادات التي تشهد اكتظاظًا ومواعيد متأخرة، تم اتخاذ القرار بمضاعفة عدد بعضها، حيث تم استحداث 8 عيادات مسائية أسبوعيًا تشمل جراحة الأعصاب، وأعصاب الأطفال، وجراحة العظام، وكذلك اختصاص الباطنية، وذلك بواقع عيادتين لكل تخصص، حيث ستستقبل هذه العيادات المرضى الجدد المحولين من المراكز الصحية.



من جهته، أكد مدير مستشفى الأميرة بسمة الدكتور وليد الحلبي أن المستشفى باشر تنفيذ التوجيهات والترتيبات الفنية والإدارية اللازمة لتطبيق الآلية الجديدة، مبينًا أنها تعتمد على تشغيل العيادات المسائية أسبوعيًا لكل تخصص، من الساعة 1:30 مساءً، بما يرفع الطاقة الاستيعابية للعيادات الخارجية، ويسهم في تسريع تقديم الخدمات الطبية للمراجعين.



وأضاف الحلبي أن تطبيق الآلية الجديدة سيؤدي إلى خفض مدة انتظار المرضى المحولين من المراكز الصحية إلى عيادات الاختصاص، بعد أن كانت تمتد في بعض التخصصات لفترات تصل إلى أشهر، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على سرعة التشخيص والبدء بالعلاج في الوقت المناسب، وجودة الرعاية الصحية المقدمة.





