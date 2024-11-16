البدور : مطلوب تدخل حكومي سريع لحل "كسر العظم " بين النقابة وشركات التأمين

واضاف في تصريح لموقع الوكيل الاخباري ان المطلوب تدخل حكومي سريع مع رأي قانوني -ويفضل من ديوان الرأي والتشريع- لتحديد أحقية النقابة ام شركات التأمين.
وبين ان وزارة الصحة والحكومة هي المسؤول الاول عن صحة المواطنين وتنظيم المهنة - وبما انها وافقت على نشر اللائحة الجديدة في الجريدة الرسمية- فمطلوب منها التدخل وعدم السماح لانفلات القطاع الطبي و عدم ادخال المواطنين في دوامة بين الطبيب وشركات التأمين.
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