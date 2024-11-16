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البدور : مطلوب تدخل حكومي سريع لحل "كسر العظم " بين النقابة وشركات التأمين

مستشفى
مستشفى
السبت، 16-11-2024 04:29 م
الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  قال د.ابراهيم البدور رئيس لجنة الصحية النيابية الأسبق ان ازمة تسعيرة نقابة الاطباء مع شركات التأمين تأخذ منحنى "كسر العظم " . اضافة اعلان


واضاف في تصريح لموقع الوكيل الاخباري ان المطلوب تدخل حكومي سريع مع رأي قانوني -ويفضل من ديوان الرأي والتشريع- لتحديد أحقية النقابة ام شركات التأمين.

 وبين  ان وزارة الصحة والحكومة هي المسؤول الاول عن صحة المواطنين وتنظيم المهنة - وبما انها وافقت على نشر اللائحة الجديدة في الجريدة الرسمية- فمطلوب منها التدخل وعدم السماح لانفلات القطاع الطبي و عدم ادخال المواطنين في دوامة بين الطبيب وشركات التأمين.
 
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