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البدور يصل دمشق على رأس وفد يضم منتجي أدوية ومستشفيات خاصة وجامعية ومؤسسات تدريب طبي

البدور يصل دمشق على رأس وفد يضم منتجي أدوية ومستشفيات خاصه وجامعية ومؤسسات تدريب طبي
البدور يصل دمشق على رأس وفد يضم منتجي أدوية ومستشفيات خاصه وجامعية ومؤسسات تدريب طبي
 
الخميس، 18-06-2026 01:13 م
الوكيل الإخباري-   وصل وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، اليوم الخميس، إلى العاصمة السورية دمشق على رأس وفد رسمي أردني رفيع المستوى يمثل القطاع الصحي الأردني في زيارة عمل تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين الأردن وسوريا في القطاع الصحي، وبدء تفعيل مذكرة التفاهم الصحية الموقعة بين البلدين.اضافة اعلان


واستهل الوفد الأردني فور وصوله دمشق براً عبر حدود جابر، اجتماعاته الرسمية مع وزير الصحة السوري الدكتور مصعب العلي وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الصحة السورية والقطاع الصحي السوري، لبحث آليات تطوير التعاون المشترك وترجمة التفاهمات والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين إلى برامج ومشروعات تنفيذية تخدم القطاع الصحي في البلدين.

وأكد البدور أن الزيارة تأتي ترجمةً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وأخيه فخامة الرئيس أحمد الشرع الرامية إلى تعزيز التعاون المشترك وتطوير الشراكة الثنائية، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وفي إطار المتابعة المستمرة من حكومتي البلدين لتنفيذ مخرجات المجلس التنسيقي الأعلى الأردني السوري.

وأشار إلى أن الوفد الأردني يضم ممثلين عن مختلف مكونات القطاع الصحي الأردني، بما يعكس حرص المملكة على بناء شراكات مؤسسية مستدامة مع الجانب السوري وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين المؤسسات الصحية في البلدين.
 
 


gnews

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