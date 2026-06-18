البدور يصل دمشق على رأس وفد يضم منتجي أدوية ومستشفيات خاصة وجامعية ومؤسسات تدريب طبي

واستهل الوفد الأردني فور وصوله دمشق براً عبر حدود جابر، اجتماعاته الرسمية مع وزير الصحة السوري الدكتور مصعب العلي وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الصحة السورية والقطاع الصحي السوري، لبحث آليات تطوير التعاون المشترك وترجمة التفاهمات والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين إلى برامج ومشروعات تنفيذية تخدم القطاع الصحي في البلدين.
وأكد البدور أن الزيارة تأتي ترجمةً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وأخيه فخامة الرئيس أحمد الشرع الرامية إلى تعزيز التعاون المشترك وتطوير الشراكة الثنائية، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وفي إطار المتابعة المستمرة من حكومتي البلدين لتنفيذ مخرجات المجلس التنسيقي الأعلى الأردني السوري.
وأشار إلى أن الوفد الأردني يضم ممثلين عن مختلف مكونات القطاع الصحي الأردني، بما يعكس حرص المملكة على بناء شراكات مؤسسية مستدامة مع الجانب السوري وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين المؤسسات الصحية في البلدين.
-
أخبار متعلقة
-
سلطة وادي الأردن تتفقد التزويد المائي في الأغوار الشمالية
-
القوات المسلحة الأردنية تطلق الاستراتيجية الثانية لإدماج النوع الاجتماعي للأعوام (2026–2030)
-
رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من مبادرة "الانتماء والولاء لقيادتنا الهاشمية"
-
أمانة عمان تصادق على عدة اتفاقيات في جلستها التاسعة العادية
-
الخدمات العامة: اتفاقية جماعية يستفيد منها 23 ألف عامل في المطاعم السياحية
-
60% نسبة الإنجاز بالمرحلة الأولى من مشروع متنزه عجلون الوطني
-
توقيع اتفاقية لإقامة مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء في العقبة
-
مادبا: إنجاز 40 % من مشروع الطريق الملوكي وفتح المسرب الأيسر خلال أسبوعين