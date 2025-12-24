الخميس 2025-12-25 12:14 ص

البدور يقوم بزيارة ليلية مفاجئة لطوارئ مستشفى السلط

جانب من الزيارة
الأربعاء، 24-12-2025 11:42 م
الوكيل الإخباري- أجرى وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور زيارة تفقدية ليلية مفاجئة إلى مستشفى الحسين السلط الجديد، للاطلاع على مستوى الخدمات الصحية المقدّمة، وبخاصة في قسم الطوارئ وعدد من الأقسام الحيوية.اضافة اعلان


واطّلع الوزير على جاهزية الكوادر الطبية والتمريضية خلال ساعات الليل، وتوفر المستلزمات الطبية اللازمة، كما استمع إلى ملاحظات الكوادر الصحية والمرضى، مشدداً على حرص الوزارة على تحسين بيئة العمل ودعم العاملين تقديراً لجهودهم في خدمة المرضى.

وأشار الدكتور البدور إلى أن وزارة الصحة مستمرة في تنفيذ الزيارات الميدانية والمتابعة المستمرة لأداء المستشفيات الحكومية، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات الصحية، وتوفير بيئة علاجية متكاملة للمواطنين.
 
 


ب

ل

ب

ل

