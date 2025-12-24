البدور يقوم بزيارة ليلية مفاجئة لطوارئ مستشفى السلط

واطّلع الوزير على جاهزية الكوادر الطبية والتمريضية خلال ساعات الليل، وتوفر المستلزمات الطبية اللازمة، كما استمع إلى ملاحظات الكوادر الصحية والمرضى، مشدداً على حرص الوزارة على تحسين بيئة العمل ودعم العاملين تقديراً لجهودهم في خدمة المرضى.
وأشار الدكتور البدور إلى أن وزارة الصحة مستمرة في تنفيذ الزيارات الميدانية والمتابعة المستمرة لأداء المستشفيات الحكومية، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات الصحية، وتوفير بيئة علاجية متكاملة للمواطنين.
