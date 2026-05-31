الأحد 2026-05-31 05:00 م

البدور يكرّم الفائزين من وزارة الصحة في مسابقة التميز التمريضي والقبالة 2026

البدور يكرّم الفائزين من وزارة الصحة في مسابقة التميز التمريضي والقبالة 2026
البدور يكرّم الفائزين من وزارة الصحة في مسابقة التميز التمريضي والقبالة 2026
 
الأحد، 31-05-2026 02:58 م
الوكيل الإخباري-    كرّم وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، في مكتبه اليوم الأحد، الكوادر التمريضية الفائزة في مسابقة التميز التمريضي والقبالة 2026 التي أطلقتها نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات، تقديرًا لإنجازاتهم وتميزهم في مجالات البحث العلمي والإبداع وتطوير الخدمات الصحية.اضافة اعلان


وأكد البدور أهمية الدور الذي تقوم به الكوادر التمريضية في المنظومة الصحية، مشيدًا بما حققه الفائزون من إنجازات تعكس مستوى الكفاءة والتميز الذي يتمتع به العاملون في القطاع الصحي، وتسهم في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وشمل التكريم الممرضة نادين محمد مصطفى اسميك من إدارة مستشفيات البشير، لفوزها بالمركز الأول عن فئة البحث العلمي، والممرضة أسيل بطرس أصلان من مديرية صحة الزرقاء لفوزها بالمركز الثالث عن فئة مشاريع الإبداع، والممرضة إيمان سامي محمد أبو بكر من مركز صحي الكمشة التابع لمديرية صحة محافظة الزرقاء لفوزها بالمركز الأول عن فئة مشاريع المراكز الصحية، والممرضة هبة عدنان فهيم الذنيبات من مركز صحي المزار الجنوبي الشامل التابع لمديرية صحة محافظة الكرك لفوزها بالمركز الثاني في الفئة ذاتها، والممرضة دعاء خالد الجلاد من مركز صحي الكرامة الأولي التابع لمديرية صحة محافظة العقبة لفوزها بالمركز الثالث عن فئة مشاريع المراكز الصحية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

تسنيم: الدفاعات الجوية الإيرانية تدمر مسيرة معادية جنوب غربي البلاد

عربي ودولي أوكرانيا تستهدف خط أنابيب ومستودع نفط في روسيا بمسيرات

ل

أخبار محلية الاتحاد الآسيوي يسلط الضوء على مشاركة منتخب النشامى في المونديال

قائد الجيش اللبناني يبحث الوضع الأمني في لبنان مع جنرال أميركي

عربي ودولي 6 شهداء و14 جريحاً بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان

مجلس أمناء الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية يعقد اجتماعه الثاني برئاسة رئيس الوزراء

أخبار محلية تأخير بدء ساعات الدَّوام الرَّسمي خلال الأيام التي تقام فيها مباريات المنتخب الوطني في كأس العالم

قوات الاحتلال الاسرائيلي

فلسطين شهيد برصاص الاحتلال شمال القدس

ب

أخبار الشركات افتتاح معرض سيارات EXEED الثاني والرئيسي في الأردن في شارع مكة

ل

أخبار محلية 1393 مراجعا لطوارئ مستشفى الجامعة الأردنيّة خلال عطلة العيد

ب

أخبار محلية الأردن 0 - 2 سويسرا (تحديث مستمر)



 
 






الأكثر مشاهدة

 