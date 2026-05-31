البدور يكرّم الفائزين من وزارة الصحة في مسابقة التميز التمريضي والقبالة 2026

الوكيل الإخباري- كرّم وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، في مكتبه اليوم الأحد، الكوادر التمريضية الفائزة في مسابقة التميز التمريضي والقبالة 2026 التي أطلقتها نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات، تقديرًا لإنجازاتهم وتميزهم في مجالات البحث العلمي والإبداع وتطوير الخدمات الصحية.





وأكد البدور أهمية الدور الذي تقوم به الكوادر التمريضية في المنظومة الصحية، مشيدًا بما حققه الفائزون من إنجازات تعكس مستوى الكفاءة والتميز الذي يتمتع به العاملون في القطاع الصحي، وتسهم في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.



وشمل التكريم الممرضة نادين محمد مصطفى اسميك من إدارة مستشفيات البشير، لفوزها بالمركز الأول عن فئة البحث العلمي، والممرضة أسيل بطرس أصلان من مديرية صحة الزرقاء لفوزها بالمركز الثالث عن فئة مشاريع الإبداع، والممرضة إيمان سامي محمد أبو بكر من مركز صحي الكمشة التابع لمديرية صحة محافظة الزرقاء لفوزها بالمركز الأول عن فئة مشاريع المراكز الصحية، والممرضة هبة عدنان فهيم الذنيبات من مركز صحي المزار الجنوبي الشامل التابع لمديرية صحة محافظة الكرك لفوزها بالمركز الثاني في الفئة ذاتها، والممرضة دعاء خالد الجلاد من مركز صحي الكرامة الأولي التابع لمديرية صحة محافظة العقبة لفوزها بالمركز الثالث عن فئة مشاريع المراكز الصحية.





