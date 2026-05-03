الأحد 2026-05-03 09:22 م

البدور يكشف موعد افتتاح مركز السرطان في مستشفى الأميرة بسمة

وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور
الأحد، 03-05-2026 08:35 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير الصحة إبراهيم البدور، الأحد، إنه سيتم مطلع العام المقبل الإعلان عن إنشاء مركز للسرطان في مستشفى الأميرة بسمة في محافظة إربد، بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان، على أن يبدأ استقبال الحالات في الفترة نفسها.

وأضاف البدور ، أن المستشفى يهدف إلى تقديم خدمات علاجية وتشخيصية متطورة وفق أعلى المعايير المعتمدة.


وأوضح أن مستشفى الأميرة بسمة يتكون من 9 طوابق، ويضم أحدث المعدات الطبية، ويحتوي على 504 أسرّة قابلة للزيادة، لافتًا إلى أن سعته الاستيعابية تعادل ضعف المستشفى القديم.

 
 


الدكتور راكان اللوزي رئيساً للجمعية الأردنية للعمود الفقري

تنسيق مصري سوري بشأن التطورات الإقليمية الراهنة

وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور

الأردنيون يدفعون 58 مليون دينار على شراء الأجهزة الخلوية في 2025

