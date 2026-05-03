البدور يكشف موعد افتتاح مركز السرطان في مستشفى الأميرة بسمة

الوكيل الإخباري- قال وزير الصحة إبراهيم البدور، الأحد، إنه سيتم مطلع العام المقبل الإعلان عن إنشاء مركز للسرطان في مستشفى الأميرة بسمة في محافظة إربد، بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان، على أن يبدأ استقبال الحالات في الفترة نفسها.

وأضاف البدور ، أن المستشفى يهدف إلى تقديم خدمات علاجية وتشخيصية متطورة وفق أعلى المعايير المعتمدة.