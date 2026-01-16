الجمعة 2026-01-16 11:48 م

البدور يوجه بتوسعة طوارئ الأمير حمزة

البدور يوجه بتوسعة طوارئ الأمير حمزة
البدور يوجه بتوسعة طوارئ الأمير حمزة
 
الجمعة، 16-01-2026 11:18 م

الوكيل الإخباري-   أكد وزير الصحة إبراهيم البدور أنه سيتم حل مشكلة الاكتظاظ في قسم طوارئ مستشفى الأمير حمزة، من خلال العمل على توسعة القسم والاستفادة من مستشفى عمّان الميداني، إلى جانب إعداد خطة شاملة لتطوير المستشفى من كافة النواحي التنظيمية والإنشائية تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة.

اضافة اعلان


جاء ذلك لدى قيامه بجولة تفقدية ليلية مفاجئة لطوارئ المستشفى وذلك في سياق متابعته الميدانية المستمرة للاطلاع عن كثب على واقع الخدمات الصحية المقدمة، والتحقق من جاهزية المستشفى وأقسامه المختلفة خلال ساعات المناوبات الليلية.


واطّلع الوزير على جاهزية قسم الطوارئ وسير العمل فيه ومستوى الالتزام بالبروتوكولات الطبية المعتمدة، وانتظام الكوادر الطبية والتمريضية المناوبة.


واستمع البدور خلال جولته إلى ملاحظات عدد من المرضى وذويهم حول الخدمات المقدمة، مؤكداً أهمية التواصل المباشر مع متلقي الخدمة، وأخذ الملاحظات بعين الاعتبار بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية.


ووجّه وزير الصحة تعليمات فورية لمعالجة أي ملاحظات تم رصدها خلال الزيارة، مشدداً على ضرورة تعزيز الأداء، وضمان تقديم خدمات صحية آمنة ولائقة على مدار الساعة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

سقوط مركبة في قناة الملك عبد الله

خاص بالوكيل شاهد : سقوط مركبة في قناة الملك عبد الله - فيديو

البدور يوجه بتوسعة طوارئ الأمير حمزة

أخبار محلية البدور يوجه بتوسعة طوارئ الأمير حمزة

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

أخبار محلية رئيس الوزراء يهنئ الأردنيين بذكرى الإسراء والمعراج

الرئيس السوري أحمد الشرع.

عربي ودولي الشرع يصدر مرسوما يضمن حقوق الأكراد

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: لم يقنعني أحد بالتراجع عن ضرب إيران

هام للراغبين بالحج.. السعودية تُعلن عن إجراءات جديدة للموسم القادم

أخبار محلية وزارة الأوقاف: انتهاء تسليم تصاريح الحج السبت

العيسوي

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشائر الداريسة والحموري والشرعة والعواملة

جامعة الدول العربية

عربي ودولي الجامعة العربية ترحب بتشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة غزة



 






الأكثر مشاهدة