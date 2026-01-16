البدور يوجه بتوسعة طوارئ الأمير حمزة

الوكيل الإخباري- أكد وزير الصحة إبراهيم البدور أنه سيتم حل مشكلة الاكتظاظ في قسم طوارئ مستشفى الأمير حمزة، من خلال العمل على توسعة القسم والاستفادة من مستشفى عمّان الميداني، إلى جانب إعداد خطة شاملة لتطوير المستشفى من كافة النواحي التنظيمية والإنشائية تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة.

جاء ذلك لدى قيامه بجولة تفقدية ليلية مفاجئة لطوارئ المستشفى وذلك في سياق متابعته الميدانية المستمرة للاطلاع عن كثب على واقع الخدمات الصحية المقدمة، والتحقق من جاهزية المستشفى وأقسامه المختلفة خلال ساعات المناوبات الليلية.



واطّلع الوزير على جاهزية قسم الطوارئ وسير العمل فيه ومستوى الالتزام بالبروتوكولات الطبية المعتمدة، وانتظام الكوادر الطبية والتمريضية المناوبة.



واستمع البدور خلال جولته إلى ملاحظات عدد من المرضى وذويهم حول الخدمات المقدمة، مؤكداً أهمية التواصل المباشر مع متلقي الخدمة، وأخذ الملاحظات بعين الاعتبار بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية.