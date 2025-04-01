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البرلمان الأوروبي يصوت لصالح تقديم "مساعدات مالية حيوية" للأردن ومصر

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الثلاثاء، 01-04-2025 05:12 م

الوكيل الإخباري-   قالت رئيسة البرلمان الأوروبي ، روبرتا ميتسولا ، إن البرلمان صوت اليوم الثلاثاء، لصالح تقديم ما وصفتها بأنها "مساعدات مالية حيوية" إلى مصر والأردن، في الوقت الذي تعمل فيه أوروبا على تعزيز السلام والاستقرار بالشرق الأوسط.

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ولم تذكر ميتسولا في منشورها على منصة "إكس" حجم المساعدات، مكتفية بالقول، إن هذا الدعم "ليس مجرد عمل تضامني، بل هو استثمار في الإصلاحات مع شركائنا الاستراتيجيين".

 
gnews

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