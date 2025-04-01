البرلمان الأوروبي يصوت لصالح تقديم "مساعدات مالية حيوية" للأردن ومصر

الوكيل الإخباري- قالت رئيسة البرلمان الأوروبي ، روبرتا ميتسولا ، إن البرلمان صوت اليوم الثلاثاء، لصالح تقديم ما وصفتها بأنها "مساعدات مالية حيوية" إلى مصر والأردن، في الوقت الذي تعمل فيه أوروبا على تعزيز السلام والاستقرار بالشرق الأوسط.

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