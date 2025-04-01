البرلمان الأوروبي يصوت لصالح تقديم "مساعدات مالية حيوية" للأردن ومصر

ولم تذكر ميتسولا في منشورها على منصة "إكس" حجم المساعدات، مكتفية بالقول، إن هذا الدعم "ليس مجرد عمل تضامني، بل هو استثمار في الإصلاحات مع شركائنا الاستراتيجيين".
-
أخبار متعلقة
-
85 بالمئة نسبة الأشغال في محمية غابات عجلون
-
بلدية السلط الكبرى ترفع 1,688 طنّاً من النفايات و192 متراً مكعباً من الأنقاض خلال أول أيام عيد الفطر
-
الملك ورئيس وزراء ألبانيا يبحثان هاتفيا مستجدات المنطقة
-
اعلان صادر عن جامعة اليرموك
-
باقة من الفعاليات يستقبل بها متحف الدبابات الملكي عيد الفطر
-
الامانة ترفع 5192 طن نفايات ليلة عيد الفطر
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
الملك يبدأ جولة أوروبية تشمل ألمانيا وبلغاريا غدا