البرلمان العربي يثمن جهود الملك في الدفاع عن القضية الفلسطينية

الوكيل الإخباري- ثمن رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، الدور التاريخي الذي يقوم به الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن القضية الفلسطينية بمختلف المحافل الدولية، وتعزيز العمل العربي المشترك.

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جاء ذلك خلال استقباله بمقر البرلمان العربي، السفير الأردني لدى مصر، المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، أمجد العضايلة.



وثمن اليماحي دور الوصاية الهاشمية في المحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس.