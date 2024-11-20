البرلمان العربي يثمن جهود الملك في الدفاع عن القضية الفلسطينية

جاء ذلك خلال استقباله بمقر البرلمان العربي، السفير الأردني لدى مصر، المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، أمجد العضايلة.
وثمن اليماحي دور الوصاية الهاشمية في المحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس.
وأكد حرص البرلمان العربي على تعزيز التعاون مع مجلسي الأعيان والنواب لخدمة قضايا الأمة وتعزيز العمل البرلماني العربي المشترك.
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