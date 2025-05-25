البرلمان العربي يهنئ الأردن بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال

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الوكيل الإخباري- هنّأ رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، المملكة الأردنية الهاشمية قيادة وحكومة وبرلمانا وشعبا بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال التاسع والسبعين، متمنيا للمملكة الأردنية الهاشمية وشعبها تحقيق مزيد من التقدم والازدهار، في ظل القيادة الحكمية لجلالة الملك عبدالله الثاني. اضافة اعلان





وأكد رئيس البرلمان العربي أن ذكرى عيد الاستقلال غالية على قلب كل أردني وعربي، حيث استعاد الأردن بإرادة شعبه الأبيّ حريته واستقلاله ومضى قدمًا نحو بناء دولة حديثة عصرية وطنية قوية.



وأشاد بهذه المناسبة بالجهود الحثيثة التي تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية في دعم وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، والدفاع عن القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.