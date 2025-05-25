البرلمان العربي يهنئ الأردن بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال

وأكد رئيس البرلمان العربي أن ذكرى عيد الاستقلال غالية على قلب كل أردني وعربي، حيث استعاد الأردن بإرادة شعبه الأبيّ حريته واستقلاله ومضى قدمًا نحو بناء دولة حديثة عصرية وطنية قوية.
وأشاد بهذه المناسبة بالجهود الحثيثة التي تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية في دعم وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، والدفاع عن القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
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