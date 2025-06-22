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البرلمان والجامعة العربية يحذران من عواقب التصعيد في المنطقة

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية
 
الأحد، 22-06-2025 06:02 م

الوكيل الإخباري-   حذرت جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، من عواقب التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة.

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وشددت في بيان على أن التصعيد الحالي لن يؤدي سوى إلا دوامة لا تنتهي من العنف المستمر وبما يرتب تداعيات سلبية على الجميع، مناشدة وناشدت جميع الأطراف الامتناع عن الانجرار إلى دوامة التصعيد والعودة إلى الدبلوماسية كسبيل وحيد لمعالجة كافة القضايا محل الخلاف.


كما حذر البرلمان العربي من تداعيات التصعيد على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط التي تعاني من توترات متزايدة ولا تحتمل مزيدا من التصعيد.

 
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