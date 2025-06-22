البرلمان والجامعة العربية يحذران من عواقب التصعيد في المنطقة

الوكيل الإخباري- حذرت جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، من عواقب التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة.

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وشددت في بيان على أن التصعيد الحالي لن يؤدي سوى إلا دوامة لا تنتهي من العنف المستمر وبما يرتب تداعيات سلبية على الجميع، مناشدة وناشدت جميع الأطراف الامتناع عن الانجرار إلى دوامة التصعيد والعودة إلى الدبلوماسية كسبيل وحيد لمعالجة كافة القضايا محل الخلاف.