البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي: 94.7% نسبة جودة ضبط الأسواق خلال الربع الأول 2025

وبحسب ما رصدت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، في تقرير الربع الأول 2025 للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، دعمت الحكومة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بإطلاق عدد من المشاريع خلال الربع الأول من العام، أبرزها برنامج "اعمل مشروعك" الذي يستهدف تقديم الدعم الفني والمالي للمواطنين في مختلف القطاعات الصناعية والحرفية والزراعية والخدمية.
وأطلقت الحكومة كذلك برنامج "تطوير" الذي يستهدف تقديم الدعم الفني والمالي للمشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر القائمة بمختلف القطاعات الصناعية الحرفية الزراعية والخدمية.
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