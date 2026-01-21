البرنامج الوطني للتشغيل يستهدف تشغيل 8 آلاف أردني خلال 2026 – 2027

10:19 ص

الوكيل الإخباري- قالت وزارة العمل إن العدد المستهدف تشغيلهم من خلال البرنامج الوطني للتشغيل 2026 – 2027، يبلغ 8 آلاف أردني وأردنية 40% منهم إناث.





وأكد الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود، أن عدد عقود العمل المدعومة الموقعة من خلال البرنامج منذ عام 2022-2025 بلغ 61 ألفا و330 عقد عمل مدعوم منها 31 ألفا و444 عقد عمل مدعوم موقعة مع إناث، فيما بلغت نسبة المستمرين بالعمل بعد انتهاء فترة دعم الأجور المقدم من البرنامج وبحسب تتبع إدارة البرنامج لهم عبر بيانات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي نحو 75%.



وأوضح الزيود استنادا إلى بيانات سابقة، أن شركات القطاع الخاص المستفيدة من البرنامج تركز توقيعها لعقود العمل المدعومة مع الفئة العمرية 18-29 سنة وبلغ عددها 43 ألفا و45 عقد عمل من مجمل العقود الموقعة منذ انطلاق البرنامج في عام 2022، علما أن البرنامج يستهدف الفئة العمرية من 18-45 سنة.



وأشار إلى أن عدد عقود العمل المدعومة الموقعة من خلال البرنامج في عام 2025 بلغ 16 ألفا و139 عقد عمل مدعوم منها 7 آلاف و404 عقود عمل موقعة مع إناث، مضيفا أن عدد عقود العمل الموقّعة منه للفئة العمرية من 18-29 بلغ 12 ألفا 109 عقود عمل.



وحول عدد الأشخاص المستفيدين من البرنامج الوطني للتشغيل من منتفعي صندوق المعونة الوطنية منذ عام 2022-2025 بلغ 7 آلاف و43 شخصا ليصبح عدد الأسر المخرجة من مظلة الاستفادة من المعونة الوطنية 1194 أسرة، لافتا إلى أن عدد الأشخاص المستفيدين من البرنامج من منتفعي المعونة الوطنية في سنة 2025 لوحدها 1976 شخصا منهم 704 من الإناث.



وفيما يخص عدد منشآت القطاع المسجلة للاستفادة من دعم الأجور الذي يقدمه البرنامج قال الزيود "بلغ عدد منشآت القطاع الخاص المسجلة منذ عام 2022 نحو 3 آلاف و530 منشأة، فيما بلغ عدد المدعومة منها من البرنامج 2089 منشأة وسجلت المنشآت نسبة رضا على الدعم الذي يقدمه البرنامج لها وصل إلى 96.7%.



وبخصوص القطاعات الأكثر تشغيلا للفئة المستهدفة من البرنامج قال إن "القطاعات الأكثر تشغيلا جاءت على الترتيب التالي: قطاع التعليم الخاص، أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية، الصناعات التحويلية، أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم اللوجستي تجارة الجملة والتجزئة وأنشطة الصحة البشرية والخدمات الاجتماعية".

