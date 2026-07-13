البريد: إصدار جديد بعنوان "الفسيفساء التقليدية في البحر الأبيض المتوسط"

وبحسب بيان للشركة اليوم الاثنين، يأتي الإصدار تجسيدا لأصالة التراث الثقافي الأردني، وإبرازا للجمال الفني الذي تتميز به لوحات الفسيفساء المنتشرة في عدد من مناطق المملكة، والتي تعد شاهدا على عمق الحضارات التي ازدهرت على أرض الأردن، كما يعكس الإصدار أهمية المحافظة على هذا الإرث الإنساني والتعريف به على المستويين المحلي والدولي.
ويتكون الإصدار من مجموعة طوابع تذكارية تبلغ قيمتها الإجمالية (2.8 دينار)، كما يتوفر مغلف اليوم الأول للإصدار بسعر (3.50 دنانير)، إضافة إلى فولدر تذكاري فاخر بسعر (20 دينار).
ويمكن للراغبين باقتناء هذا الإصدار مراجعة قسم الطوابع في مبنى شركة البريد الأردني الكائن في المقابلين بجانب مبنى الإذاعة والتلفزيون.
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