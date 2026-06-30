"البريد الأردني": إصدار قرابة 650 مجموعة طوابع منذ عام 1920

الوكيل الإخباري- قالت مديرة مديرية المتحف والطوابع البريدية في شركة البريد الأردني نور أبو غيدا، الثلاثاء، إنه تم إصدار قرابة 650 مجموعة طوابع منذ عام 1920.

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وأضافت أبو غيدا أن الطابع الأردني يصل إلى مراكز عالمية، مشيرة إلى حصوله على المركز الثالث عالميا من أصل 192 طابع قدمت من مختلف دول العالم.