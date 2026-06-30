الثلاثاء 2026-06-30 09:29 ص

"البريد الأردني": إصدار قرابة 650 مجموعة طوابع منذ عام 1920

البريد الأردني
البريد الأردني
 
الثلاثاء، 30-06-2026 09:14 ص

الوكيل الإخباري-   قالت مديرة مديرية المتحف والطوابع البريدية في شركة البريد الأردني نور أبو غيدا، الثلاثاء، إنه تم إصدار قرابة 650 مجموعة طوابع منذ عام 1920.

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وأضافت أبو غيدا  أن الطابع الأردني يصل إلى مراكز عالمية، مشيرة إلى حصوله على المركز الثالث عالميا من أصل 192 طابع قدمت من مختلف دول العالم.


وذكرت أن بإمكان المواطنين المشاركة بمقترحاتهم وأفكارهم، لتكون ضمن الطوابع التذكارية لعام 2027.

 
 


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