"البريد الأردني": إصدار قرابة 650 مجموعة طوابع منذ عام 1920

وأضافت أبو غيدا أن الطابع الأردني يصل إلى مراكز عالمية، مشيرة إلى حصوله على المركز الثالث عالميا من أصل 192 طابع قدمت من مختلف دول العالم.
وذكرت أن بإمكان المواطنين المشاركة بمقترحاتهم وأفكارهم، لتكون ضمن الطوابع التذكارية لعام 2027.
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