الأربعاء 2025-07-30 06:46 م
 

"البريد الأردني" تطرح إصداراً جديداً من الطوابع التذكارية - صورة

"البريد الأردني" تطرح إصداراً جديداً من الطوابع التذكارية
"البريد الأردني" تطرح إصداراً جديداً من الطوابع التذكارية
 
الأربعاء، 30-07-2025 06:19 م
الوكيل الإخباري-   طرحت شركة البريد الأردني إصداراً جديداً من الطوابع التذكارية لعام 2025، بعنوان "موشح معرض عمان الدولي السابع للعملات والطوابع"، وسيتوفر هذا الطرح يوم غدٍ الخميس وحتى 2 آب المقبل، في دائرة المكتبة الوطنية.اضافة اعلان


وبحسب بيان للشركة اليوم الأربعاء، يتكون الإصدار من طابع واحد وقيمته دينار واحد، إضافة إلى مغلف اليوم الأول للإصدار مع الطابع المُلصق على الغلاف بقيمة دينار ونصف، وأيضاً بوست كارد بقيمة دينار واحد.

وجاء الإصدار بمناسبة المعرض الدولي السابع للعملات والطوابع في عمان تحت شعار (أردن أرض العزم)، الذي يكمن في تعزيز القيمة الرمزية والتاريخية، وتوثيق دور جمعية هواة الطوابع والعملات الأردنية، وأيضاً الاحتفاء بالذكرى والترويج الثقافي والسياحي والتوثيق التاريخي ودعم الهواة.

كما أن هذا الإصدار متوفر أيضاً في المكاتب البريدية التالية: مكتب بريد جبل عمان، ومكتب بريد اللويبدة، ومكتب بريد وسط البلد، ومكتب بريد العبدلي، ومكتب بريد إربد المركزي، ومكتب بريد مأدبا المركزي، ومكتب بريد العقبة المركزي، ومكتب بريد جرش المركزي، ومكتب بريد البترا، ومكتب بريد الكرك، ومكتب بريد عجلون، ومكتب بريد السلط، ومكتب بريد الفحيص، ومركز زوار جرش.


Image1_7202530181845738236841.jpg
 
 
gnews

أحدث الأخبار

استشهاد 104 فلسطينيين في قطاع غزة

فلسطين استشهاد 104 فلسطينيين في قطاع غزة خلال 24 ساعة

ذهب

اقتصاد محلي انخفاض مفاجئ على أسعار الذهب محلياً .. إليك الأسعار

ا

مهرجان جرش "مسارح جرش39" تنبض بإبداعات ليلة اردنية وفعاليات لفرق دول صديقة

"البريد الأردني" تطرح إصداراً جديداً من الطوابع التذكارية

أخبار محلية "البريد الأردني" تطرح إصداراً جديداً من الطوابع التذكارية - صورة

سلطة إقليم البترا تبحث تحديات المنشآت الفندقية قيد الإنشاء

أخبار محلية سلطة إقليم البترا تبحث تحديات المنشآت الفندقية قيد الإنشاء

ف

أخبار محلية وزيرة التنمية الاجتماعية تلتقي منسقة منظمة العمل الدولية في الأردن

مستوطنون يقاطعون كلمة سموتريتش ويطالبون بإقالته

فلسطين مستوطنون يقاطعون كلمة سموتريتش ويطالبون بإقالته

ل

عربي ودولي ماكرون: صفقة ترامب مع الاتحاد الأوروبي أفقدت أوروبا هيبتها



 
 





الأكثر مشاهدة