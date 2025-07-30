"البريد الأردني" تطرح إصداراً جديداً من الطوابع التذكارية - صورة

وبحسب بيان للشركة اليوم الأربعاء، يتكون الإصدار من طابع واحد وقيمته دينار واحد، إضافة إلى مغلف اليوم الأول للإصدار مع الطابع المُلصق على الغلاف بقيمة دينار ونصف، وأيضاً بوست كارد بقيمة دينار واحد.
وجاء الإصدار بمناسبة المعرض الدولي السابع للعملات والطوابع في عمان تحت شعار (أردن أرض العزم)، الذي يكمن في تعزيز القيمة الرمزية والتاريخية، وتوثيق دور جمعية هواة الطوابع والعملات الأردنية، وأيضاً الاحتفاء بالذكرى والترويج الثقافي والسياحي والتوثيق التاريخي ودعم الهواة.
كما أن هذا الإصدار متوفر أيضاً في المكاتب البريدية التالية: مكتب بريد جبل عمان، ومكتب بريد اللويبدة، ومكتب بريد وسط البلد، ومكتب بريد العبدلي، ومكتب بريد إربد المركزي، ومكتب بريد مأدبا المركزي، ومكتب بريد العقبة المركزي، ومكتب بريد جرش المركزي، ومكتب بريد البترا، ومكتب بريد الكرك، ومكتب بريد عجلون، ومكتب بريد السلط، ومكتب بريد الفحيص، ومركز زوار جرش.
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