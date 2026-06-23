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البريد الأردني ومستشفى الأميرة بسمة يبحثان تفعيل خدمة توصيل الأدوية للمرضى

وزير الصحة: 200 مليون دينار للأدوية سنويا وتعزيز المخزون بنسبة تصل إلى 20%
أدوية
 
الثلاثاء، 23-06-2026 09:54 ص

الوكيل الإخباري-   بحث مدير مديرية بريد إقليم الشمال عمر طبيشات، مع مدير مستشفى الأميرة بسمة التعليمي الدكتور وليد الحلبي والكادر الطبي، سبل تعزيز التعاون المشترك وتفعيل خدمة توصيل الأدوية، وخصوصا أدوية الأمراض المزمنة والمتكررة، من خلال البريد الأردني.

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وجرى خلال اللقاء تأكيد أهمية هذه الخدمة في التسهيل على المرضى، وتقليل الحاجة إلى مراجعة المستشفى بشكل متكرر لاستلام الأدوية، بما يساهم في تخفيف الضغط على العيادات الخارجية و الصيدلية، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.


كما تم بحث إمكانية تخصيص كاونتر للبريد الأردني في موقع مناسب داخل المستشفى، لتقديم الدعم والإرشاد للمرضى، ومساعدتهم في التعرف على آلية طلب الأدوية من خلال تطبيق "حكيمي"، وبالتنسيق مع كوادر المستشفى، بما يضمن وصول الخدمة إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

 
 


gnews

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