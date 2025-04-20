البريد الأردني يؤكد جاهزيته لطباعة وتسليم الوثائق الحيوية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات

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الوكيل الإخباري- أعلنت دائرة الأحوال المدنية والجوازات إلغاء طلب الحضور الشخصي للحصول على الشهادات الحيوية المسجّلة مسبقًا (شهادات الزواج، الطلاق، الولادة، الوفاة، القيد العائلي، القيد الفردي) وتحويل جميع الطلبات إلى النظام الإلكتروني اعتبارًا من الأول من أيار المقبل. اضافة اعلان





البريد الأردني اكد بدوره تقديم هذه الخدمات نيابة عن المواطن من خلال مكاتبه المنتشرة في كافة أنحاء المملكة من خلال استصدار وطباعة الشهادات الحيوية من خلال فروعه المنتشرة أو طلب توصيلها واستلامها بمكان الإقامة من خلال تطبيق سند.