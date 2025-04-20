البريد الأردني يؤكد جاهزيته لطباعة وتسليم الوثائق الحيوية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات

البريد الأردني اكد بدوره تقديم هذه الخدمات نيابة عن المواطن من خلال مكاتبه المنتشرة في كافة أنحاء المملكة من خلال استصدار وطباعة الشهادات الحيوية من خلال فروعه المنتشرة أو طلب توصيلها واستلامها بمكان الإقامة من خلال تطبيق سند.
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