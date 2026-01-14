الأربعاء 2026-01-14 06:53 م

البريد الأردني يبحث تعزيز التعاون مع المركز الوطني للأمن السيبراني

الأربعاء، 14-01-2026 06:46 م

الوكيل الإخباري-   بحثت مدير عام شركة البريد الأردني هنادي الطيب، خلال لقائها في مقر الشركة رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس محمد الصمادي، سبل تعزيز التعاون المشترك وتطبيق الإطار الوطني الأردني للأمن السيبراني، وبما يسهم في رفع مستوى الجاهزية السيبرانية وحماية المنظومة الرقمية الوطنية.

وبحسب بيان للشركة اليوم الأربعاء، أكدت الطيب أهمية اللقاء في دعم جهود البريد الأردني لتطوير أنظمته الرقمية وفق أفضل المعايير والممارسات المعتمدة في مجال الأمن السيبراني، مؤكدة حرص الشركة على الالتزام بمتطلبات الإطار الوطني للأمن السيبراني، وتعزيز حماية البيانات والخدمات المقدمة للمواطنين.


وجرى خلال اللقاء استعراض السياسات والإجراءات المتبعة في مجال أمن المعلومات في البريد الأردني، ومدى توافقها مع متطلبات الإطار الوطني الأردني للأمن السيبراني، وبما يضمن رفع مستوى الحماية والوقاية من المخاطر السيبرانية.

 
 


