البريد الأردني يبحث تعزيز التعاون مع المركز الوطني للأمن السيبراني

وبحسب بيان للشركة اليوم الأربعاء، أكدت الطيب أهمية اللقاء في دعم جهود البريد الأردني لتطوير أنظمته الرقمية وفق أفضل المعايير والممارسات المعتمدة في مجال الأمن السيبراني، مؤكدة حرص الشركة على الالتزام بمتطلبات الإطار الوطني للأمن السيبراني، وتعزيز حماية البيانات والخدمات المقدمة للمواطنين.
وجرى خلال اللقاء استعراض السياسات والإجراءات المتبعة في مجال أمن المعلومات في البريد الأردني، ومدى توافقها مع متطلبات الإطار الوطني الأردني للأمن السيبراني، وبما يضمن رفع مستوى الحماية والوقاية من المخاطر السيبرانية.
