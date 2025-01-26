 
الأحد 2025-01-26 06:42 م
 

البريد الأردني يبحث تنفيذ مشروع العنونة الوطنية

شعار البريد الأردني
البريد الأردني
الأحد، 26-01-2025 05:42 م

الوكيل الإخباري-   بحث رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود، مع مدير عام المركز الجغرافي الملكي العميد المهندس معمر حدادين، تنفيذ مشروع العنونة الوطنية.

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وبحسب بيان للشركة اليوم الأحد، تم خلال اللقاء الذي حضرته مدير عام البريد الأردني هنادي الطيب، مناقشة مساهمة المركز بتنفيذ المشروع من خلال تحديد عنوان وطني يربط الموقع الجغرافي بالرمز البريدي للمنطقة ورقم صندوق البريد لتسهيل عمليات التوصيل، بناء على توجيهات رئيس الوزراء بهذا الخصوص.


وتجول حدادين في متحف الطوابع البريدية، واطلع خلالها على محتويات المتحف من طوابع نادرة وتاريخية توثق الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الأردن منذ عهد الإمارة

 
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