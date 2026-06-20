البريد الأردني يجدد تحذيره من رسائل احتيالية

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الوكيل الإخباري- جددت شركة البريد الأردني، تحذيرها من رسائل نصية وبريد إلكتروني احتيالي تنتحل صفة البريد أو بعض الجهات الرسمية، وتدّعي وجود شحنات بانتظار استكمال الإجراءات أو نقص في المعلومات، أو تسديد رسوم مالية. اضافة اعلان





وأوضحت الشركة، في بيان اليوم السبت، أن الرسائل والروابط المتداولة عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية وتطبيقات المراسلة المختلفة، ما هي إلا محاولات احتيالية تهدف إلى سرقة البيانات الشخصية، داعية إلى توخي الحذر وعدم التفاعل مع هذه الروابط المشبوهة.



وأكدت أنه لا يرسل مثل هذه الرسائل، ولا يطلب أي معلومات مالية عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، مبينة أن عمليات الدفع تتم فقط من خلال خدمة "إي فواتيركم" أو عند تسليم الشحنة.



وشددت على أهمية التأكد من صحة ومصدر أي رابط أو رسالة قبل التعامل معها، خاصة في ظل انتشار الحسابات الوهمية التي تهدف إلى الاحتيال الإلكتروني.



وقالت الشركة إنها تقدمت ببلاغات إلى وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام، لكشف مصادر الرسائل الواردة سواء كانت من داخل المملكة أو خارجها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .



وشددت على ضرورة تجاهل وحذف أي رسائل من هذا النوع وعدم التعامل معها بأي شكل، مع ضرورة التحقق من صحة أي رسالة من خلال التواصل مع مركز خدمة العملاء في البريد الأردني على الرقم 062005777.









