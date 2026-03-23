البريد الأردني يحذر من الاستجابة لرسائل مزيفة تحمل شعاره

الوكيل الإخباري- حذرت شركة البريد الأردني المواطنين من رسائل نصية وبريد إلكتروني مزيفة تحمل شعار البريد الأردني، تصل إلى هواتفهم وتدعي صدورها عن الشركة، وتفيد بوجود نقص في معلومات التسليم أو تعذر تسليم الشحنة (الطرد) بسبب فقدان العنوان، أو تطلب من المستلم تعديل بياناته.

وأكدت الشركة في بيان اليوم الاثنين، أن البريد الأردني لا يرسل مثل هذه الرسائل ولا يطلب أي معلومات مالية عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، كما أن عمليات الدفع لا تتم إلا عبر إي فواتيركم أو عند التسليم.



وأوضحت الشركة أنها تقدمت ببلاغات إلى وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام لكشف مصادر الرسائل الواردة سواء كانت من داخل الأردن أو الخارج واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.