البريد الأردني يحذر من الاستجابة لرسائل مزيفة تحمل شعاره

وأكدت الشركة في بيان اليوم الاثنين، أن البريد الأردني لا يرسل مثل هذه الرسائل ولا يطلب أي معلومات مالية عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، كما أن عمليات الدفع لا تتم إلا عبر إي فواتيركم أو عند التسليم.
وأوضحت الشركة أنها تقدمت ببلاغات إلى وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام لكشف مصادر الرسائل الواردة سواء كانت من داخل الأردن أو الخارج واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وشدد البريد الأردني على ضرورة تجاهل وحذف أي رسالة من هذا النوع، وعدم التعامل معها بأي شكل من الأشكال وضرورة التأكد من صحة الرسائل عن طريق الاتصال بخدمة العملاء بشركة البريد الأردني على الرقم (062005777).
