البريد الأردني يحذر من رسائل الاحتيال الإلكتروني

الوكيل الإخباري- أكد مدير مديرية تكنولوجيا المعلومات في شركة البريد الأردني، أنس أبو السندس، أن الرسائل الرسمية الصادرة عن البريد الأردني تكون على شكل رسائل نصية "SMS" ولا تحتوي على شعار أو وسائط، ويتم إرسالها باسم "Jordan Post".





وقال إن الرسائل الاحتيالية تكون على شكل رسائل بريد إلكتروني تصل إلى الهواتف الذكية، وتحتوي على شعارات أو وسائط، وهي ليست رسائل نصية، داعيا إلى إلى تجاهل رسائل الاحتيال الإلكتروني، وموضحا أن لدى شركة البريد الأردني رقما رسميا ثابتا يمكن الاعتماد عليه، إضافة إلى مركز اتصال مخصص للرد على الاستفسارات.



وبيّن أبو السندس، أن لدى شركة البريد الأردني مواقع رسمية وتطبيقات ذكية تشمل: www.jordanpost.com.jo، www.myjobox.jo، وتطبيق "Jo-Post"، بالإضافة إلى تطبيق "Bareed Cash"، مشيرا إلى أنه يمكن تمييزها عن أي روابط أخرى خارج هذه المواقع، والتي لا تعود للبريد الأردني.



وأوضح أن البريد الأردني لا يطلب من الزبائن أي بيانات شخصية أو بنكية عبر الرسائل النصية أو الروابط، إلا في حال طلب خدمة محددة ولغايات التحقق فقط، مشيرا إلى أن دفع الأجور الخاصة بالتوصيل يتم عبر خدمة "إي فواتيركم" فقط، أو نقدا عند استلام الشحنة.



وأشار إلى أن أكثر أنواع الشكاوى انتشارا تتعلق بالرسائل المزيفة التي تنتحل صفة البريد الأردني، ولا تقتصر على البريد وحده، بل تمتد لتشمل شركات شحن أخرى أيضًا، موضحا انه في الرسائل الاحتيالية يتم نسخ واقتصاص شعار البريد من الموقع الرسمي وتضمينه في رسائل بريد إلكتروني تُرسل إلى المواطنين، مع استخدام اسم البريد الأردني أو "مكتب البريد" أو Jordan Post.



وأوضح أبو السندس أن البريد الأردني يقوم بإبلاغ الجهات المعنية عن هذه الرسائل، فور حدوث حالات الاحتيال وانتحال الصفة، مثل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، والأمن السيبراني، ووحدة الجرائم الإلكترونية.



وأضاف، إنه يمكن للبريد الأردني التحقق من أي رسالة يرسلها المواطن إلى الشركة، مبينًا أن جميع هذه الرسائل هي رسائل احتيالية، لأن البريد لا يرسل روابط دفع، داعيا المواطنين، في حال استلام رسالة مشبوهة، إلى ضرورة تجاهل الرسائل الاحتيالية التي تصل على شكل رسائل بريد إلكتروني، وعدم الدخول إلى الروابط المرفقة فيها، والتي قد تؤدي إلى مواقع تهدف إلى استدراجهم للدفع أو سرقة بياناتهم الشخصية.



يذكر أن شركة البريد الأردني كانت قد حذرت المواطنين من رسائل نصية وبريد إلكتروني مزيفة تنتحل صفة الشركة وتحمل شعارها، وتصل إلى هواتفهم وتدعي صدورها عن الشركة، وتفيد بوجود نقص في معلومات التسليم أو تعذر تسليم الشحنة (الطرد) بسبب فقدان العنوان، أو تطلب من المستلم تحديث بياناته.



وأوضحت الشركة أنها تقدمت ببلاغات إلى وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام لكشف مصادر الرسائل الواردة سواء كانت من داخل الأردن أو الخارج واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وشددت شركة البريد على ضرورة تجاهل وحذف أي رسالة من هذا النوع، وعدم التعامل معها بأي شكل وضرورة التأكد من صحة الرسائل عن طريق الاتصال بخدمة العملاء على الرقم (062005777).





