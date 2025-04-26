البريد الأردني يحصد جائزة خدمة العملاء العالمية لعام 2024

وجاء البريد الأردني ضمن قائمة أفضل 20 مشغل بريد على مستوى العالم، بعد تقييم الأداء بين 176 دولة مشاركة في برنامج نظام خدمة العملاء الدولي الذي أطلقه الاتحاد البريدي العالمي في عام 2020.
ويُعد هذا الإنجاز تقديراً لجهود مديرية التسويق والمبيعات وقسم خدمة العملاء في البريد الأردني في تحسين تجربة العملاء والالتزام بأعلى معايير الجودة.
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