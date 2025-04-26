البريد الأردني يحصد جائزة خدمة العملاء العالمية لعام 2024

الوكيل الإخباري- فاز البريد الأردني بجائزة خدمة العملاء المرموقة التي يمنحها الاتحاد البريدي العالمي للعام الثاني على التوالي، وذلك بناءً على جودة الاستجابة وفعالية التعامل مع طلبات واستفسارات عملاء خدمة البريد السريع الدولي .

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وجاء البريد الأردني ضمن قائمة أفضل 20 مشغل بريد على مستوى العالم، بعد تقييم الأداء بين 176 دولة مشاركة في برنامج نظام خدمة العملاء الدولي الذي أطلقه الاتحاد البريدي العالمي في عام 2020.