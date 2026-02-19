البريد الأردني يحصل على شهادة الآيزو الدولية لإدارة الجودة

وأكد رئيس مجلس إدارة البريد الأردني سامي الداوود أن هذا الانجاز يأتي تتويجا للجهود الكبيرة والمتواصلة التي بذلها البريد الأردني للارتقاء بمستوى الخدمات ورفع كفاءة كافة العمليات الإدارية والفنية والتشغيلية بدقة وكفاءة عاليتين وفقا لأعلى المعايير والمواصفات العالمية المعتمدة تنفيذا للرؤى الملكية السامية ومستهدفات منظومة التحديث الإداري والاقتصادي.
وأشاد الداوود بالجهود الاستثنائية وروح العمل الجماعي التي بذلت من كوادر البريد الأردني كافة لتحقيق هذا الإنجاز الريادي والحيوي الذي يعكس النهضة التنموية الشاملة التي شهدها البريد الأردني خلال الفترة الاخيرة.
