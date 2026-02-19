البريد الأردني يحصل على شهادة الآيزو الدولية لإدارة الجودة

الوكيل الإخباري- حصلت شركة البريد الأردني على شهادة المطابقة للمواصفة الدولية لنظام إدارةالجودة ISO 9001:2015 بعد الانتهاء من عملية التدقيق ودراسة الوثائق والتحقق من تطبيق الشركة لشروط نظام إدارة الجودة حسب معايير المواصفة الدولية، ومُنحت الشهادة من شركة يوكاليبتوس العالمية لاستشارات الجودة.

وأكد رئيس مجلس إدارة البريد الأردني سامي الداوود أن هذا الانجاز يأتي تتويجا للجهود الكبيرة والمتواصلة التي بذلها البريد الأردني للارتقاء بمستوى الخدمات ورفع كفاءة كافة العمليات الإدارية والفنية والتشغيلية بدقة وكفاءة عاليتين وفقا لأعلى المعايير والمواصفات العالمية المعتمدة تنفيذا للرؤى الملكية السامية ومستهدفات منظومة التحديث الإداري والاقتصادي.