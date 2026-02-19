الخميس 2026-02-19 01:59 ص

البريد الأردني يحصل على شهادة الآيزو الدولية لإدارة الجودة

البريد الأردني يحصل على شهادة الآيزو الدولية لإدارة الجودة
البريد الأردني يحصل على شهادة الآيزو الدولية لإدارة الجودة
 
الخميس، 19-02-2026 12:32 ص

الوكيل الإخباري-   حصلت شركة البريد الأردني على شهادة المطابقة للمواصفة الدولية لنظام إدارةالجودة ISO 9001:2015 بعد الانتهاء من عملية التدقيق ودراسة الوثائق والتحقق من تطبيق الشركة لشروط نظام إدارة الجودة حسب معايير المواصفة الدولية، ومُنحت الشهادة من شركة يوكاليبتوس العالمية لاستشارات الجودة.

اضافة اعلان


وأكد رئيس مجلس إدارة البريد الأردني سامي الداوود أن هذا الانجاز يأتي تتويجا للجهود الكبيرة والمتواصلة التي بذلها البريد الأردني للارتقاء بمستوى الخدمات ورفع كفاءة كافة العمليات الإدارية والفنية والتشغيلية بدقة وكفاءة عاليتين وفقا لأعلى المعايير والمواصفات العالمية المعتمدة تنفيذا للرؤى الملكية السامية ومستهدفات منظومة التحديث الإداري والاقتصادي.


وأشاد الداوود بالجهود الاستثنائية وروح العمل الجماعي التي بذلت من كوادر البريد الأردني كافة لتحقيق هذا الإنجاز الريادي والحيوي الذي يعكس النهضة التنموية الشاملة التي شهدها البريد الأردني خلال الفترة الاخيرة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

إغلاق 4 مستودعات مواد غذائية في ماركا

أخبار محلية إغلاق 4 مستودعات مواد غذائية في ماركا

البريد الأردني يحصل على شهادة الآيزو الدولية لإدارة الجودة

أخبار محلية البريد الأردني يحصل على شهادة الآيزو الدولية لإدارة الجودة

توضيح هام من الفلك الدولي حول موعد أول أيام شهر رمضان لهذا العام

عربي ودولي دولتان تعلنان الجمعة اول ايام رمضان

الغذاء والدواء: إغلاق 6 ملاحم ضمن حملة رقابية موسعة

أخبار محلية الغذاء والدواء: إغلاق 6 ملاحم

هلال الأول من رمضان، 8 شباط 2026.

أخبار محلية الجمعية الفلكية الأردنية: صيام الخميس موافق للمعايير الشرعية والفلكية

ديوان أبناء الكرك بعمّان يهنئ بحلول شهر رمضان المبارك

مناسبات ديوان أبناء الكرك بعمّان يهنئ بحلول شهر رمضان المبارك

"التربية" تبحث وسفارة أذربيجان التعاون في مجال التعليم

أخبار محلية "التربية" تبحث وسفارة أذربيجان التعاون في مجال التعليم

أمانة عمّان: كميات الأمطار التي تساقطت الثلاثاء فاقت قدرة البنية التحتية

الطقس حالة الطقس في أول أيام شهر رمضان



 






الأكثر مشاهدة