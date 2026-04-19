البريد الأردني يشارك في حلقة عمل حول الأجور في المنطقة العربية

الأحد، 19-04-2026 08:20 ص
الوكيل الإخباري-  شارك البريد الأردني في حلقة العمل الإقليمية حول الأجور في المنطقة العربية، والتي عُقدت في مصر خلال الفترة 13–14 نيسان الحالي، بتنظيم من المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي.اضافة اعلان


وبحسب بيان لشركة البريد الأردني اليوم الأحد، جاءت مشاركة البريد في إطار الحرص على تعزيز أواصر التعاون الإقليمي ومواكبة التطورات العالمية في القطاع البريدي في مختلف المجالات، بما يسهم في تطوير الخدمات البريدية والمالية والرقمية المقدمة للمواطنين ومختلف القطاعات ورفع كفاءتها وتجوديها تنفيذاً لمستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي وخطط وبرامج البريد الأردني التطويرية.

وتم خلال الورشة مناقشة أحدث المستجدات المتعلقة بأنظمة الأجور البريدية وآليات تطبيقها، إلى جانب تبادل الخبرات بين المشاركين من الدول العربية في مختلف المجالات البريدية، بما يسهم في بناء اقتصاد رقمي متكامل ومستدام وتعزيز الخدمات البريدية واللوجستية بما يواكب التحول الرقمي ومتطلبات السوق المتغيرة.
 
 


gnews

ف

عربي ودولي الرئيس الإيراني: لا نسعى إلى توسيع دائرة الحرب

145 منشأة في الأردن تستفيد من نظام العمل المرن

أخبار محلية 145 منشأة في الأردن تستفيد من نظام العمل المرن

علامات تكشف أن بشرتك تشيخ أسرع من عمرها.. تعرفوا عليها

المرأة والجمال علامات تكشف أن بشرتك تشيخ أسرع من عمرها.. تعرفوا عليها

ارشيفية

عربي ودولي الجيش اللبناني يواصل أعمال فتح الطرقات وإزالة العوائق عقب وقف إطلاق النار

ارتفاع خيالي على أسعار غاز التكييف والتبريد في الأردن

خاص بالوكيل مع اقتراب الصيف .. ارتفاع خيالي على أسعار غاز التكييف والتبريد في الأردن

لمن يتناول البيض يومياً.. أمور مهمة يجب معرفتها

طب وصحة لمن يتناول البيض يومياً.. أمور مهمة يجب معرفتها

اختراق أمني واسع داخل سلاح الجو الإسرائيلي

عربي ودولي اختراق أمني واسع داخل سلاح الجو الإسرائيلي

الشاب سيف صالح سليمان الخوالدة

أخبار محلية العثور على الشاب سيف الخوالدة متوفياً في الطفيلة بعد أيام من اختفائه



 
 






