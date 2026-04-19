البريد الأردني يشارك في حلقة عمل حول الأجور في المنطقة العربية

الوكيل الإخباري- شارك البريد الأردني في حلقة العمل الإقليمية حول الأجور في المنطقة العربية، والتي عُقدت في مصر خلال الفترة 13–14 نيسان الحالي، بتنظيم من المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي.





وبحسب بيان لشركة البريد الأردني اليوم الأحد، جاءت مشاركة البريد في إطار الحرص على تعزيز أواصر التعاون الإقليمي ومواكبة التطورات العالمية في القطاع البريدي في مختلف المجالات، بما يسهم في تطوير الخدمات البريدية والمالية والرقمية المقدمة للمواطنين ومختلف القطاعات ورفع كفاءتها وتجوديها تنفيذاً لمستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي وخطط وبرامج البريد الأردني التطويرية.



وتم خلال الورشة مناقشة أحدث المستجدات المتعلقة بأنظمة الأجور البريدية وآليات تطبيقها، إلى جانب تبادل الخبرات بين المشاركين من الدول العربية في مختلف المجالات البريدية، بما يسهم في بناء اقتصاد رقمي متكامل ومستدام وتعزيز الخدمات البريدية واللوجستية بما يواكب التحول الرقمي ومتطلبات السوق المتغيرة.







