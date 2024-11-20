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البريد الأردني يشارك في معرض الشارقة للطوابع 2024

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أرشيفية
الأربعاء، 20-11-2024 12:01 م

الوكيل الإخباري- يشارك البريد الأردني ممثلا برئيس قسم الطوابع نور أبو غيدا، في معرض الشارقة للطوابع 2024، الذي تنظمه جمعية الإمارات لهواة الطوابع في مدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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وبحسب بيان للشركة اليوم الأربعاء، ينظم المعرض خلال الفترة من 20 - 24 تشرين الثاني الحالي.


وقام البريد الأردني بتوشيح طابع "معرض الشارقة 2024" مع ختم إصدار اليوم الأول الذي سيتم إصداره اليوم، بالتزامن مع افتتاح فعاليات المعرض.

 
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