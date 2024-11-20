البريد الأردني يشارك في معرض الشارقة للطوابع 2024

وبحسب بيان للشركة اليوم الأربعاء، ينظم المعرض خلال الفترة من 20 - 24 تشرين الثاني الحالي.
وقام البريد الأردني بتوشيح طابع "معرض الشارقة 2024" مع ختم إصدار اليوم الأول الذي سيتم إصداره اليوم، بالتزامن مع افتتاح فعاليات المعرض.
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