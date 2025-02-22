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البريد الأردني يشارك في معرض الطوابع في دار الأوبرا في القاهرة

البريد الأردني
البريد الأردني
السبت، 22-02-2025 02:04 م
الوكيل الإخباري-   يشارك البريد الاردني ممثلا برئيس قسم الطوابع نور ابو غيدا في فعاليات معرض نادي الرواد لهواة جمع طوابع البريد، الذي يقام في دار الأوبرا بالقاهرة في الفترة من 21 إلى 23 فبراير.اضافة اعلان


وقد افتتح المعرض نائب رئيس الهيئة القومية للبريد المصري، محمد عبده علوان، حيث يعرض مجموعة متميزة من الطوابع التي تمثل تاريخ وثقافة الأردن، مما يتيح للمشاركين والزوار فرصة التعرف على التنوع البريدي والثقافي للأردن.


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