البريد الأردني يشارك في معرض الطوابع في دار الأوبرا في القاهرة

وقد افتتح المعرض نائب رئيس الهيئة القومية للبريد المصري، محمد عبده علوان، حيث يعرض مجموعة متميزة من الطوابع التي تمثل تاريخ وثقافة الأردن، مما يتيح للمشاركين والزوار فرصة التعرف على التنوع البريدي والثقافي للأردن.
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