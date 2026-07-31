البريد الأردني يشارك في مهرجان صيف عمّان الدولي

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الوكيل الإخباري- شاركت شركة البريد الأردني في فعاليات مهرجان صيف عمّان الدولي عبر "بوث" خاص يستعرض أمام الزوار باقة من خدماته البريدية واللوجستية والمالية. اضافة اعلان





وبحسب بيان للشركة الجمعة، تشمل هذه الخدمات، الدفع الإلكتروني، والحوالات المالية، ومحفظة البريد الأردني الرقمية "بريد باي"، والبطاقات متعددة العملات، وخدمات التوصيل، والصناديق الذكية، كذلك التدريب والتأهيل في مجالات التسويق الرقمي والمتاجر والمنصات الإلكترونية عبر الأكاديمية الدولية للتجارة الإلكترونية واللوجستيك، الذراع التدريبي للبريد الأردني.





