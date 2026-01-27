البريد الأردني يصدر بطاقة بريدية تذكارية احتفالا بعيد ميلاد الملك

الوكيل الإخباري - طرحت شركة البريد الأردني، بطاقة بريدية تذكارية خاصة بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني الـ(64)، اعتبارا من يوم 29 كانون الثاني الحالي، وبقيمة 1.40 دينار للبطاقة الواحدة.

وبحسب بيان الشركة اليوم الثلاثاء، يأتي الإصدار التذكاري ليجسد أسمى معاني الفخر والاعتزاز بالقيادة الهاشمية، تخليدا لهذه المناسبة الوطنية الغالية التي تحتل مكانة راسخة في وجدان الأردنيين وتوثيقا لمسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز، يقودها جلالة الملك في مختلف ميادين البناء والتحديث وخدمة الوطن.



وقالت مديرة مديرية المتحف والطوابع البريدية نور أبوغيدا، إن هذه البطاقة التذكارية تجسد أسمى قيم الولاء والانتماء الوطني، وتعكس الرمزية العميقة لهذه المناسبة، كما تسهم في ترسيخ دلالاتها التاريخية والوطنية، فضلا عن إثراء المقتنيات البريدية لهواة جمع الطوابع والبطاقات التذكارية .