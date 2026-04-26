البريد الأردني يطرح إصداراً تذكارياً

الوكيل الإخباري- طرحت شركة البريد الأردني إصدارا جديدا من الطوابع التذكارية بعنوان "اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية".

وبحسب بيان للشركة الأحد، يأتي هذا الإصدار بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية، تأكيداً على أهمية تعزيز الوعي بأهمية بيئة العمل الآمنة والصحية باعتبارها حقاً أساسياً للجميع، وسيتم تدشين هذا الإصدار ضمن احتفالية تقيمها وزارة العمل بهذه المناسبة.