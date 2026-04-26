الأحد 2026-04-26 11:36 م

البريد الأردني يطرح إصداراً تذكارياً

البريد الأردني يطرح إصداراً تذكارياً
البريد الأردني يطرح إصداراً تذكارياً
 
الأحد، 26-04-2026 09:55 م

الوكيل الإخباري-   طرحت شركة البريد الأردني إصدارا جديدا من الطوابع التذكارية بعنوان "اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية".

وبحسب بيان للشركة الأحد، يأتي هذا الإصدار بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية، تأكيداً على أهمية تعزيز الوعي بأهمية بيئة العمل الآمنة والصحية باعتبارها حقاً أساسياً للجميع، وسيتم تدشين هذا الإصدار ضمن احتفالية تقيمها وزارة العمل بهذه المناسبة.

 

وتتكون المجموعة من ثلاثة طوابع تذكارية مميزة، تبلغ قيمة كل طابع منها (0.70 دينار)، وبقيمة إجمالية للمجموعة تبلغ (2.1 دينار). فيما يبلغ سعر مغلف اليوم الأول للإصدار (2.6 دينار)، ويتوفر معه "بوست كارد" بقيمة (0.25 دينار).

 
 


البريد الأردني يطرح إصداراً تذكارياً

أخبار محلية البريد الأردني يطرح إصداراً تذكارياً

