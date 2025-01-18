البريد الأردني يطرح إصداراً جديداً من الطوابع التذكارية غدا

وبحسب بيان الشركة اليوم السبت، يتكون الإصدار الذي جاء تحت شعار "وجهات من الحج المسيحي في الأردن"، من 10 طوابع بشكل الفئة الواحدة وقيمة الفئة الواحدة للطابع 30 قرشا، وقيمة الإصدار 3 دنانير، بالإضافة إلى مغلف اليوم الأول للإصدار مع مجموعة الطوابع الملصقة على الغلاف بقيمة 3.50 دينار.
ودعت الراغبين بالحصول على هذا الإصدار لمراجعة قسم الطوابع في مبنى شركة البريد الكائن في المقابلين بجانب مبنى الإذاعة والتلفزيون اعتبارا من صباح يوم غد .
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