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البريد الأردني يطرح إصداراً جديداً من الطوابع التذكارية غدا

البريد الأردني
شركة البريد الأردني
السبت، 18-01-2025 03:07 م

الوكيل الإخباري-    طرحت شركة البريد الأردني إصداراً جديداً من الطوابع التذكارية لعام 2025 للبيع للجمهور ولهواة الطوابع اعتباراً من صباح يوم غد الأحد.

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وبحسب بيان الشركة اليوم السبت، يتكون الإصدار الذي جاء تحت شعار "وجهات من الحج المسيحي في الأردن"، من 10 طوابع بشكل الفئة الواحدة وقيمة الفئة الواحدة للطابع 30 قرشا، وقيمة الإصدار 3 دنانير، بالإضافة إلى مغلف اليوم الأول للإصدار مع مجموعة الطوابع الملصقة على الغلاف بقيمة 3.50 دينار.


ودعت الراغبين بالحصول على هذا الإصدار لمراجعة قسم الطوابع في مبنى شركة البريد الكائن في المقابلين بجانب مبنى الإذاعة والتلفزيون اعتبارا من صباح يوم غد .

 
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