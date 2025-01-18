البريد الأردني يطرح إصداراً جديداً من الطوابع التذكارية غدا

الوكيل الإخباري- طرحت شركة البريد الأردني إصداراً جديداً من الطوابع التذكارية لعام 2025 للبيع للجمهور ولهواة الطوابع اعتباراً من صباح يوم غد الأحد.

اضافة اعلان



وبحسب بيان الشركة اليوم السبت، يتكون الإصدار الذي جاء تحت شعار "وجهات من الحج المسيحي في الأردن"، من 10 طوابع بشكل الفئة الواحدة وقيمة الفئة الواحدة للطابع 30 قرشا، وقيمة الإصدار 3 دنانير، بالإضافة إلى مغلف اليوم الأول للإصدار مع مجموعة الطوابع الملصقة على الغلاف بقيمة 3.50 دينار.