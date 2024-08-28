البريد الأردني يطرح إصدارا جديدا من الطوابع التذكارية

الوكيل الإخباري-طرحت شركة البريد الأردني، إصدارا جديدًا من الطوابع التذكارية لعام 2024 تحت عنوان "مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة"، لبيعها للجمهور ولهواة الطوابع، اعتبارا من يوم غد الخميس.

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ويعد المركز واحداً من أبرز المراكز العالمية لتدريب العمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب، ويأتي هذا الإصدار بمناسبة مسابقة المحارب السنوية الدولية الثالثة عشرة، التي تُقام خلال الفترة من 25 إلى 29 آب الحالي.